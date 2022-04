A Toulouse, chants occitans et jeunesse au cœur du meeting de Jean Lassalle

"C'est le seul qui donne envie de s'engager": à Toulouse, des centaines de personnes ont accueilli lundi comme une "rockstar" le candidat du mouvement "Résistons" Jean Lassalle, qui a loué la "jeunesse de France", au coeur de son programme.

"Lassalle, président!", ont scandé pendant plusieurs minutes une foule de sympathisants surexcités, principalement des jeunes, entonnant ensuite avec le député des Pyrénées-Atlantiques l'hymne occitan "Se canta".

"Il y a quelque chose en train de se passer dans ce pays: un désir de fête, de se libérer, la volonté de reprendre son destin en main", a affirmé M. Lassalle devant une salle bondée, s'adressant à "tous ces jeunes qui ont envie que les choses changent enfin".

RSA jeunes, prêt étudiant de 20.000 euros à taux zéro, logements intergénérationnels... Le candidat a égrené une série de propositions spécialement destinées aux "jeunes générations qui ne trouvent plus leur place dans la France d'aujourd'hui".

Quelques heures plus tôt dans le centre de Toulouse, devant le bus à son effigie qui sillonne la France, l'ancien berger du Béarn s'est adonné à une séance de selfies, dédicaçant son livre, mais aussi des t-shirts, ou des objets plus insolites comme un skateboard ou une bouteille de Ricard.

"Les Français s'emmerdaient. C'est une campagne dans laquelle ils ne se retrouvaient absolument pas, où on parlait à peu près de tout sauf de leurs problèmes. Et comme toujours, ce sont les jeunes qui trouvent la clé, qui insufflent l'énergie", a affirmé M. Lassalle à la presse.

Il a promis de "faire en sorte que les jeunes retrouvent goût à la vie". "Et avouez que j'ai quand même quelques aptitudes" pour y arriver, a ajouté le candidat en riant.

"On se croirait dans une salle de concert, c'est de la folie, je ne pensais pas qu’un meeting politique pouvait engendrer une telle euphorie. C'est encore mieux qu'une rockstar!", lance Joëlle Tiers, une étudiante de 25 ans. "C'est le seul candidat qui est vraiment comme nous, qui parle notre langue, qui donne envie de voter et de s'engager", poursuit la jeune femme.

Un peu plus loin, Jany Escarguel, 36 ans, fait la queue pour une dédicace. "C’est le seul candidat humaniste, honnête et humble. Il n'est pas financé par le gros capital, et pour moi c'est important", estime ce plombier chauffagiste.

Jean Lassalle, qui se veut porte-parole de la ruralité française, a par ailleurs répété que la France était une "dictature molle". "Une dictature financière, (...), un système où si tu t'écartes du chemin, on ne va pas te faire du mal, on va te laisser tout seul et attendre que tu te dessèches".

Au terme de son meeting, il a donné rendez-vous à tous ses sympathisants dans un bar de Toulouse.