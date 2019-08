A Toulouse, EELV et LFI s'attellent à nouer de "bons dialogues"

Invitation des Insoumis à un "pot convivial", poignée de main entre Yannick Jadot et François Ruffin, débats communs: Europe Ecologie Les Verts et La France insoumise ont multiplié les gestes amicaux à l'occasion de leurs universités d'été, organisées cette année à quelques kilomètres l'une de l'autre, à Toulouse.

Le député de la Somme, qui avait déjeuné en juillet avec le secrétaire national d'EELV David Cormand et était invité à participer à un débat sur le site des journées d'été par le maire EELV de Grande-Synthe (Nord) Damien Carême, a été accueilli vendredi après-midi à l'Université du Mirail par le député européen Yannick Jadot.

"A partir du moment où nous considérons tous que l'écologie est un enjeu majeur, que nous n'avons que quelques années, et que nous pensons que l'écologie et la justice sociale doivent recomposer le paysage politique, c'est important de se parler, bien sûr", a commenté devant les caméras M. Jadot, après avoir serré la main de M. Ruffin.

"Je suis favorable à un front populaire écologique", a rebondi le député de la Somme, élu en 2017 grâce aux soutiens du PCF, de LFI, d'EELV et d'Ensemble, comme il l'a lui-même rappelé.

"On est dans un moment où si on veut redonner un espoir dans ce pays, il est évident qu'il faut trouver un chemin qui nous permette de se rassembler, de s'unir, pour ne pas avoir l'extrême argent ou l'extrême droite comme seule hypothèse pour l'avenir", a expliqué un peu plus tard M. Ruffin.

M. Jadot n'a pas toujours été tendre avec le trublion insoumis: "Ruffin est un populiste. Au nom de ça il est prêt à tolérer des trucs intolérables", avait-il notamment déclaré en janvier en marge d'un déplacement à Grande-Synthe.

Interrogé sur ces propos vendredi, M. Jadot a reconnu ne pas "être d'accord avec tout ce que fait François Ruffin", ce qui n'empêche pas qu'il faille "discuter".

- Tournoi de foot -

Se reconnaît-il dans la proposition d'un front populaire écologique ? "La question ce n'est pas l'expression (...) Oui il faut discuter, il faut travailler ensemble. Mais je l'ai toujours dit, sur la base d'un projet", a répondu M. Jadot, qui ne veut pas entendre parler d'un "accord d'appareils".

M. Ruffin estime pour sa part que comme lors du Front populaire, l'union viendra de la "base". "Si les gens veulent des rapprochements, il faut que ce soit réclamé par en bas", a-t-il souligné auprès de l'AFP.

Plus tôt dans l'après-midi, il avait convié le secrétaire national d'EELV David Cormand à participer à un débat avec lui sur le site des "Amfis" de la France insoumise, au centre de congrès Pierre Baudis.

Après ce "match aller" et ce "match retour", doit avoir lieu dans la soirée un "tournoi de mini-foot" avec des militants FI et EELV, au Stade du Bazacle. Une manière pour cet amateur de foot de filer la métaphore sur la nécessité de travailler "en équipe".

Jeudi soir, une délégation de la France insoumise avait été accueillie sur le site d'EELV par MM. Cormand et Jadot, composée notamment du coordinateur du parti Adrien Quatennens, du député européen Manuel Bompard, et de la conseillère de Paris Danielle Simonnet.

Le chef de file de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a lui-même donné sa bénédiction à ces gestes d'ouverture, en observant que la concomitance des deux événements promettait de "bons dialogues" aux uns et aux autres.

Les élections municipales de mars 2020 devraient être l'occasion d'en donner rapidement une traduction politique, même s'il n'est pas question pour les deux partis de donner des consignes nationales.

"Ce ne sont pas les appareils qui vont dire ce qu'il faut faire", souligne M. Cormand, qui note toutefois que les troupes locales de La France insoumise sont plus ouvertes à des accords qu'en 2014. Exemple parmi d'autres: la ville de Toulouse, où EELV et LFI sont associés à la démarche impulsée par l'Archipel citoyen.