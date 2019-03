Toulouse: Gen Shoji, le défenseur japonais qui veut arrêter le PSG

Il a déjà affronté Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde des clubs. Le défenseur japonais Gen Shoji, arrivé à Toulouse cet hiver, espère se servir de son expérience pour "arrêter" Kylian Mbappé et le Paris SG, dimanche en Ligue 1.

"Avec mon club japonais, on essayait d'arrêter Ronaldo collectivement. En France, quand on défend, j'ai l'impression que le plus important est le duel, je vais m'adapter pour arrêter Mbappé et les autres", affirme le Nippon, qui a croisé la superstar portugaise, alors au Real Madrid, quand il jouait pour les Kashima Antlers en 2016.

Pour lui, pas question de tracer un parallèle entre CR7 et le prodige parisien: "Pour comparer, il faut avoir joué. Je pourrai avoir une idée après le match, même si ce sera compliqué".

Ronaldo lui avait fait mal: il avait marqué un triplé, pour une victoire du Real après prolongation (4-2)...

A 26 ans, le natif de Kobe a traversé cet hiver le globe pour découvrir un autre football, une autre culture. "Je voulais vivre de nouvelles expériences", souligne-t-il, reconnaissant avoir dû passer "au-delà de (s)a timidité" pour s'intégrer.

"Au Japon, même si on est fermé quelqu'un viendra vers nous. Ici, il faut aller vers les gens pour discuter. Si tu n'y vas pas, personne ne viendra vers toi", constate-t-il.

Pour faciliter son intégration, Toulouse a embauché Toru Ota, passé par l'OL et le PSG dames, avec statut d'adjoint. Il est chargé d'être l'interprète dans les vestiaires et sur le terrain. Un professeur de français va arriver prochainement.

Le joueur, qui avait refusé en été l'offre toulousaine parce qu'il voulait disputer la Ligue des champions asiatique des clubs - qu'il a finalement remportée en novembre -, a pris ses marques assez rapidement.

Il est très vite apparu, selon la formule de l'entraîneur Alain Casanova, comme une "bonne pioche".

- "Esprit de compétiteur" -

"Un très bon technicien, très bon relanceur. fort dans le duel", détaille le milieu Yannick Cahuzac. "Il a très vite appris les mots de base: à droite! seul! Ca vient!... Ça facilite la communication."

S'il trouve que sur le plan technique pur, le "Championnat japonais est peut-être meilleur", Shoji juge la "Ligue 1 supérieure quand on y ajoute la vitesse et le physique".

"J'ai été très surpris de la qualité des Français", assure le défenseur international (15 sélections) qui veut apporter à son nouveau club son "esprit de compétiteur".

"A Toulouse, ça manquait un peu", admet le joueur toujours "enragé" par l'élimination des Samurai Blue par la Belgique (3-2) en 8e de finale de la Coupe du monde 2018, après avoir mené 2 à 0.

"Vous verrez, je ne sais pas quand. Ce sera peut-être après moi. Mais un jour, le Japon ira très, très loin au Mondial", prédit-il.

Malgré quelques mauvais résultats du TFC lors de ses premiers matches, ou même le naufrage à Lyon (5-1), Shoji a toujours gardé un esprit positif.

"Ce n'est pas comparable. Au Japon, avec Kashima, on gagnait tout le temps. Je n'ai jamais pensé que j'avais fait un mauvais choix. Je n'ai pas l'expérience d'une équipe qui a des difficultés. Et pour moi, c'est important d'avoir ce genre d'expérience", positive-t-il.

Casanova espère en tous cas que Shoji va continuer à se fondre encore davantage dans le jeu de l'équipe. Il y travaille, notamment en apprenant quelques mots de japonais: "Mon apprentissage est plus dur que son intégration. J'ai les mots principaux: bonjour et au revoir", plaisante-t-il.