Tour d'Allemagne: le Slovène Mohoric prend le commandement à la veille de l'arrivée

Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Merida) a remporté samedi la troisième étape du Tour d'Allemagne à Merzig (ouest) et s'est emparé du maillot rouge de leader qui était sur les épaules de l'Allemand Schachmann (Quick Step), après avoir réglé au sprint un peloton d'une quarantaine d'hommes.

Deuxième du classement général avant cette étape Trèves-Merzig (177 km) dans le même temps que Schachmann, le coureur de 23 ans prend la tête à la faveur des bonifications.

"Notre plan était d'essayer de gagner l'étape et de prendre le maillot", a-t-il dit à l'arrivée, "j'ai été patient durant l'étape mais dans le final j'ai essayé d'attaquer. Je n'ai pas réussi à faire la différence, alors j'ai décidé d'attendre le sprint et ça s'est passé parfaitement".

Mohoric devra défendre dimanche son maillot dans la quatrième et dernière étape, la plus longue de ce Tour d'Allemagne (207,5 km), qui conduira les coureurs de Lorsch à Stuttgart et présente un profil qui pourrait favoriser les sprinteurs.

Dans la dernière ascension située à 7 km de l'arrivée, Warren Barguil s'est mis en évidence en réussissant à s'échapper en compagnie du Néerlandais Pieter Weening.

Les deux hommes ont bien défendu leur avance dans la descente vers Merzig, mais ont été repris sur le plat à 800 mètres de la ligne.