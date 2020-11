Tour d'Espagne: Cort Nielsen gagne la 16e étape, Roglic engrange

Primoz Roglic, vêtu du maillot rouge de leader, s'est transformé en sprinteur pour prendre la deuxième place de la 16e étape gagnée vendredi à Ciudad Rodrigo (ouest) par le Danois Magnus Cort Nielsen.

"C'est une bonne journée", s'est félicité le Slovène de l'équipe Jumbo, qui a empoché 6 secondes de bonification. Il a porté son avance à 45 secondes sur l'Equatorien Richard Carapaz et à 53 secondes sur le Britannique Hugh Carthy à la veille de la dernière arrivée au sommet et à deux jours de l'arrivée à Madrid.

"Il manquait des sprinteurs" dans le groupe d'une quarantaine de coureurs, a relevé Roglic. "Je me suis dit: +pourquoi ne pas y aller ?+"

Pince-sans-rire derrière son masque, le Slovène a ajouté: "Puisque j'ai le maillot vert (du classement par points), je peux sprinter." Avant de rappeler: "C'était plus facile de prendre 6 secondes aujourd'hui que sur l'Angliru", l'arrivée au sommet la plus pentue de la course dimanche dernier.

Derrière Cort Nielsen, Roglic a devancé de très peu le Portugais Rui Costa qui a été déclassé ensuite par le jury des commissaires pour un écart dans le sprint. La troisième place est revenue au Néo-Zélandais Dion Smith.

L'étape s'est jouée au sprint dans la petite ville de Ciudad Rodrigo près de la frontière portugaise malgré les efforts de Rémi Cavagna, rescapé d'une échappée de six coureurs qui a compté jusqu'à près de six minutes d'avance.

- Cavagna jusqu'aux 2 kilomètres -

Le Français, seul en tête à 18 kilomètres de l'arrivée, a maintenu une courte avance sur le premier peloton lancé à ses trousses dans le sillage de l'équipe de l'Espagnol Alejandro Valverde. Il n'a été rejoint que sur le dernier faux-plat, à 2 kilomètres de la ligne.

"J'ai tout fait pour gagner une étape, je n'y suis pas arrivé", a constaté Cavagna, qui s'était imposé à Tolède, l'an passé, à deux jours de l'arrivée.

L'Auvergnat, champion de France du contre-la-montre, a préféré positiver: "J'étais content d'être devant. Maintenant, il reste la dernière étape pour Sam (Bennett)."

Cort Nielsen, qui est âgé de 27 ans, s'est imposé pour la troisième fois sur la Vuelta après deux succès en 2016. En 2018, il a aussi gagné une étape du Tour de France, à Carcassonne.

"Au départ de l'étape, je n'étais pas très confiant sur mes chances. Je me demandais si ce serait un sprint. Finalement, j'ai pu tenter ma chance. Je n'étais pas très bien placé après le dernier virage mais j'ai pu trouver l'ouverture", a commenté le Danois qui a signé un troisième succès sur cette édition pour l'équipe Education First après le Canadien Michael Woods (7e étape) et Hugh Carthy (12e étape).

Samedi, la 17e et avant-dernière étape (178 km) se conclut par l'ascension de l'Alto de la Covatilla, classée hors catégorie (11,4 km à 7,1%), où le Britannique Simon Yates, vainqueur final, s'était emparé du maillot de leader en 2018.

La dernière montée, longue de 11,4 kilomètres (à 7,1% de pente moyenne), mène à l'altitude de 1.965 mètres.