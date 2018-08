Tour d'Espagne: King premier de cordée, premières escarmouches

Rescapé d'une échappée, l'Américain Ben King (Dimension Data) a remporté la 4e étape du Tour d'Espagne au col d'Alfacar, en Andalousie, où le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a conservé de peu le maillot rouge de leader lors d'une première passe d'armes entre ténors.

King a battu au sprint son ultime compagnon d'échappée, le Kazakh Nikita Smalnov (Astana, 2e), tout en résistant sous la canicule au grimpeur français Pierre Rolland (EF-Education First, 3e), qui a chassé en vain derrière ses deux rivaux pendant toute la dernière ascension classée en 1re catégorie.

C'est la plus belle victoire de la carrière de l'Américain (29 ans), qui a expliqué qu'il s'était fixé pour objectif cette saison de gagner une étape sur un Grand Tour de trois semaines, sans y parvenir en mai sur le Tour d'Italie.

"C'est un rêve devenu réalité, je ne peux pas y croire. Je n'ai commencé à y croire que dans le dernier kilomètre", a expliqué King, issu d'une échappée de neuf hommes qui a compté jusqu'à près de 10 minutes d'avance.

La troisième place est en revanche une déception pour Pierre Rolland, en quête d'une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne pour compléter sa collection après ses succès sur le Tour de France et celui d'Italie.

"Je suis déçu, je pense que j'avais le même niveau que les deux qui ont joué la gagne, sauf que je suis parti avec un temps de retard. C'est une occasion manquée, c'est dommage", a pesté le Français, en quête également d'une sélection pour les Mondiaux très montagneux d'Innsbruck fin septembre en Autriche.

- Le classement se resserre -

ont attaqué pour revenir à respectivement 7 et 10 petites secondes de Kwiatkowski.

"Avec des températures aussi élevées, on pouvait s'attendre à voir beaucoup de coureurs souffrir, c'était une dernière ascension très exigeante", a commenté le Polonais, heureux de garder le maillot rouge "un jour de plus".

"Je ne suis pas le grand favori pour gagner la Vuelta, il y a Nairo Quintana, Alejandro Valverde,

Les cadors, arrivés environ trois minutes plus tard, se sont expliqués dans cette première arrivée en altitude de l'épreuve, où l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott)

George Bennett, Simon Yates, Emanuel Buchmann... Ces gars-là ont imprimé un tempo très élevé et en fin de compte, nous ne nous en sommes pas trop mal sortis (chez Sky). Malgré les multiples attaques, j'ai suivi mon propre tempo."

Le classement général commence à se resserrer autour d'une quinzaine de prétendants, qui se tiennent tous à moins d'une minute de la première place du général: Quintana (8e à 33 sec), Thibaut Pinot (12e à 43 sec), Miguel Angel Lopez (14e à 46 sec)...

D'autres ont dû définitivement tirer un trait sur leurs ambitions de victoire finale, comme l'Italien Vincenzo Nibali et le Russe Ilnur Zakarin, respectivement 2e et 3e de la Vuelta 2017 derrière Chris Froome, et relégués à plusieurs minutes des meilleurs mardi.

Mercredi, la cinquième étape entre Grenade et Roquetas de Mar (188,7 km) ramènera les coureurs sur la côte méditerranéenne avec la possibilité d'une arrivée groupée, même si les purs sprinteurs risquent de ne pas franchir une côte de 2e catégorie située à 25 km de l'arrivée.