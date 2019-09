Tour d'Espagne: Quintana prêt à perdre son maillot et à le reconquérir

Leader du Tour d'Espagne, Nairo Quintana a reconnu lundi qu'il s'attendait à céder le maillot rouge à son dauphin Primoz Roglic lors d'un contre-la-montre individuel mardi entre Jurançon et Pau (Pyrénées-Atlantiques), mais le Colombien a promis de tout faire ensuite pour le "récupérer".

"Au moins, aujourd'hui (lundi), je suis leader", a déclaré le petit grimpeur de l'équipe Movistar lors de la première journée de repos de la Vuelta, à Pau, au lendemain de sa prise de pouvoir dans les montagnes d'Andorre.

Quintana (29 ans), vainqueur du Tour d'Espagne en 2016, sait néanmoins que son maillot rouge de leader ne tient qu'à un fil puisqu'il ne compte que six secondes d'avance sur le Slovène Roglic, l'un des meilleurs rouleurs du peloton.

"Même si nous avons le maillot rouge, Roglic n'est qu'à une poignée de secondes", a reconnu le Colombien. "Nous le savions, nous l'avions dit depuis le début: le favori est Roglic, avec le +chrono+ qui arrive et avec l'avance qu'il va prendre puisque c'est un spécialiste."

Avant ce contre-la-montre de 36,2 km programmé lors de la 9e des 21 étapes de la Vuelta, le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez (3e à 17 sec), chef de file de l'équipe Astana, et le vétéran espagnol Alejandro Valverde (4e à 20 sec), équipier de Quintana chez Movistar, restent aussi à la bagarre pour le maillot rouge.

"Nous devons tout donner (mardi), absolument tout, et ensuite avec l'équipe, aller de l'avant et essayer de récupérer" le maillot rouge dans les étapes de montagnes de Cantabrie et des Asturies (nord de l'Espagne), a poursuivi Quintana, reconnaissant néanmoins que Roglic a semblé très fort ces derniers jours.

"Pour le moment, nous ne lui avons vu aucun moment de faiblesse en montagne", a-t-il concédé.

Au passage, Quintana a confirmé lundi qu'il quitterait l'équipe espagnole Movistar à la fin de la saison, sans vouloir dévoiler sa destination. La presse évoque un départ vers la formation française Arkéa-Samsic.