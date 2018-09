Tour d'Espagne: seconde victoire pour Pinot, Yates assomme Valverde

Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté sa seconde étape sur le Tour d'Espagne, vendredi en haut du long col de la Rabassa, en Andorre, devant le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) qui a conforté sa place de leader à la veille de l'avant-dernière étape, décisive pour la victoire finale.

En grande forme lors de cette troisième semaine de course, Pinot est passé à l'offensive tôt dans le col de la Rabassa, seulement accompagné par Yates et le Néerlandais Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), avant d'accélérer dans les derniers hectomètres pour gagner en solitaire, comme dimanche lors de la 15e étape, vers les Lacs de Covadonga.

"C'est la cerise sur le gâteau! Il y a eu un contrecoup mercredi mais j'ai retrouvé des jambes aujourd'hui (vendredi)", a souri le Français de 28 ans, qui a appris le même jour sa sélection pour les Mondiaux d'Innsbruck (30 septembre), au micro d'Eurosport. "Je suis là pour me faire plaisir, c'était une belle montée. J'ai attaqué assez tôt et ça a payé. La meilleure tactique, c'est de passer a l'attaque quand on a les jambes".

Le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), deuxième du classement général à 25 secondes de Yates avant l'étape, a craqué dans le col final, concédant plus d'une minute au Britannique. Il voit sa 2e place menacée par Kruijswijk, qui pointe à 20 secondes.

Samedi, Yates aura un matelas d'1 min 38 sec sur Valverde pour aller chercher son premier grand Tour: entre Andorre et le col de la Gallina, la bataille s'annonce dantesque avec six difficultés au programme en seulement 97 km.