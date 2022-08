Tour d'Espagne: Yates et Sivakov abandonnent, positifs au Covid-19

Le Covid-19 continue de faire des ravages dans le peloton du Tour d'Espagne: deux coureurs du top-10, le Britannique Simon Yates (5e), et le Français Pavel Sivakov (9e), ont dû abandonner la boucle espagnole en raison d'un test positif, ont annoncé leurs formations mercredi avant la 11e étape.

Vainqueur de la Vuelta en 2018, le leader britannique de la formation BikeExchange venait de gagner une place au général après le contre-la-montre individuel de la veille entre Elche et Alicante.

Le coureur d'Ineos-Grenadiers, lui, pointait à la 9e place, à plus de sept minutes du maillot rouge Remco Evenepoel.

Yates a présenté des symptômes dans la nuit, une petite fièvre et des courbatures, et a effectué un test qui s'est révélé positif ce mercredi matin, a précisé sa formation dans un communiqué.

La formation BikeExchange a annoncé qu'elle allait effectuer d'autres tests auprès des coureurs et de l'encadrement de l'équipe pour détecter d'éventuels autres cas.

Depuis le départ du Tour d'Espagne le 19 août aux Pays-Bas, au moins 19 coureurs ont été testés positifs au Covid-19.

La propagation du virus s'est accélérée au sein du peloton ces derniers jours, avec au moins 16 cas détectés depuis vendredi.

Sur 182 coureurs au départ, 154 devaient s'élancer mercredi d'Alhama de Murcia en direction d'Almeria (191,2 km).

Mardi, quatre coureurs avaient dû renoncer à disputer le chrono individuel à la suite d'un test positif: le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), l'Australien Harry Sweeny (Lotto-Soudal), l'Espagnol José Herrada (Cofidis) et l'Irlandais Sam Bennett (Bora), vainqueur de deux étapes et en course pour le maillot vert.