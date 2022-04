Tour d'Europe des stades: choc Manchester United-Liverpool, derby milanais en Coupe d'Italie

La Premier League rattrape mardi et mercredi des matches en retard, avec un duel important entre Manchester United et Liverpool, tandis que les deux clubs de Milan se disputent une place en finale de la Coupe d'Italie.

- Allemagne: Coupe ouverte -

La Coupe d'Allemagne est promise à un "outsider" ! Hambourg, Fribourg, Leipzig et Union Berlin luttent pour la "Pokal" lors de demi-finales très ouvertes, mardi et mercredi.

Parmi les trois candidats, seul Hambourg a déjà soulevé le trophée, à trois reprises, mais le dernier sacre du club évoluant désormais en D2 remonte à 1987.

Contre Fribourg mardi (20h45), ce club historique du championnat d'Allemagne cherche à sauver une nouvelle saison terne, alors que la montée en Bundesliga se complique avec une sixième place de D2 à quatre journées de la fin.

Mais le favori de la Coupe est bien le RB Leipzig, finaliste malheureux contre Dortmund en 2021. Les partenaires de Christopher Nkunku n'ont perdu qu'une fois en 2022 toutes compétitions confondues, sont en course sur tous les tableaux mais ne montrent aucun signe de fatigue ni de lassitude, au moment de recevoir mercredi (20h45) Union Berlin, le 6e de Bundesliga.

Hasard du calendrier, les deux clubs se retrouveront dans le même stade en Championnat trois jours plus tard.

- Angleterre: mise à jour cruciale -

Six matches en retard de Premier League sont organisés en milieu de semaine, et il y aura du lourd !

Dès mardi, Manchester United, relancé dans la course à la Ligue des champions après sa victoire contre Norwich, samedi (3-2), et les faux-pas d'Arsenal et de Tottenham, se rendra à Liverpool (21h00) qui rêve encore de coiffer Manchester City, leader avec un point d'avance, au poteau en championnat.

City jouera, lui, mercredi (21h00) contre Brighton qui reste sur deux victoires à l'extérieur chez les Spurs et les Gunners.

Peu avant cela (20h45), le derby londonien entre Chelsea et Arsenal sera capital dans la course à la C1.

En panne depuis le retour de la trêve internationale, Arsenal ne peut se permettre une quatrième défaite de rang dans le sprint final, alors que Chelsea assurerait presque définitivement sa place sur le podium en cas de succès.

- Espagne: encore un choc pour le Barça -

Les Catalans ont une nouvelle chance de grignoter des points sur le Real Madrid jeudi dans le cadre de la 33e journée de Liga, sur la pelouse de la Real Sociedad, qui rêve elle de rentrer dans le top 4.

Eliminés de toutes les autres compétitions, les Blaugranas ont trois matches de championnat cette semaine pour tenter d'acculer le tout-puissant Real en tête.

Les hommes de Carlo Ancelotti, eux, rendent visite à Osasuna mercredi (21h30) une semaine avant leur demi-finale de C1 contre Manchester City.

Ce sera quelques heures après Atlético Madrid - Grenade (19h00), une autre rencontre qui pourrait être décisive dans la course à l'Europe pour les Colchoneros, en difficulté à la 4e place, trois petits points devant le Betis Séville.

A noter également, le match primordial dans la lutte pour le maintien entre la lanterne rouge Alavés et Majorque, premier non-relégable, mardi à 19h00 dans les Baléares.

- Italie: derby milanais pour une finale -

Déjà engagés dans un intense mano a mano pour le scudetto, l'Inter Milan et l'AC Milan se disputent mardi à San Siro (21h00) une place en finale de la Coupe d'Italie, après le 0-0 à l'aller.

C'est le quatrième "derby de la Manonnina" de la saison (deux nuls et une victoire des Rossoneri jusqu'ici) mais le premier disputé depuis la fin du plafonnement de la capacité des stades, et donc le premier complet depuis la pandémie de Covid-19.

Détail important: la règle des buts à l'extérieur valant double, abolie en Europe, est encore en vigueur en Coupe d'Italie. L'AC Milan, formellement à l'extérieur, sera donc qualifié en cas de nul avec des buts.

L'entraîneur rossonero Stefano Pioli assure que son équipe reste totalement concentrée sur le terrain alors que des négociations sont en cours, selon plusieurs médias, pour une vente du club détenu depuis 2018 par le fonds Elliott à Investcorp, un autre fonds d'investissement basé à Bahreïn.

Aucune des sociétés n'a confirmé les discussions. Mais le patron d'Investcorp Mohammed Al Ardhi l'a fait à demi-mot ce week-end en félicitant sur Twitter l'AC Milan pour sa première place en championnat et en souhaitant de "joyeuses Pâques" aux supporters.

Dans l'autre demi-finale, la Juventus recevra mercredi (21h00) la Fiorentina avec l'avantage du 1-0 arraché à Florence à l'aller. Les Bianconeri veulent conserver leur titre pour éviter une saison blanche, ce qui serait une première depuis 2011.

