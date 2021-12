Tour d'Europe des stades: Coupe en Italie et en Espagne, le Bayern champion d'automne ?

Le Coupe reprend ses droits dès mardi en Espagne et en Italie, sans néanmoins tous les cadors exemptés de ce tour préliminaire. En Premier League, le Covid-19 guette tandis qu'en Allemagne, le Bayern Munich peut être sacré champion d'automne.

- Angleterre: le spectre du Covid -

La Premier League guette avec inquiétude les tests anti-Covid de ses équipes.

Après Tottenham - qui n'a pu jouer contre Brighton dimanche, mais devrait pouvoir jouer jeudi à Leicester (20h30) - et Leicester, Manchester United et Aston Villa ont aussi eu plusieurs cas parmi leurs joueurs et membres du staff et le flou maintenu sur le nombre exact de cas, notamment parmi les joueurs, n'aide pas à apaiser les craintes.

Pour l'heure toutefois, tous les matches de la 17e journée devraient avoir lieu mardi, mercredi et jeudi, à commencer par un Brentford-Manchester United, mardi (20h30).

Une occasion en or pour les Red Devils (5e) de revenir au moins provisoirement dans le quatuor de tête et les places qualificatives pour la Ligue des champions la saison prochaine, en attendant le déplacement de West Ham (4e) à Arsenal (6e), qui n'a que deux points de retard sur les Hammers, mercredi (21h00).

Pour ce qui est du trio de tête, le leader Manchester City recevra Leeds mardi à 21h00, alors que Liverpool (2e) et Chelsea (3e) seront sur le pont jeudi seulement, en recevant Newcastle à 21h00 et Everton à 20h45.

- Allemagne: titre honorifique pour le Bayern ? -

Un point suffira mardi au Bayern Munich, en déplacement à Stuttgart (18h30), pour s'adjuger le titre honorifique de champion d'automne de la Bundesliga lors de la 16e et avant-dernière journée des matches aller.

Le "Rekordmeister" vient de porter à six points son avance en tête sur Dortmund, et le déplacement chez l'ancien club de Benjamin Pavard, qui flirte avec la zone de relégation, ne présente pas de danger particulier.

L'affiche de cette journée étalée sur deux soirs opposera mercredi (20h30) le 4e Hoffenheim (26 pts) au 3e Leverkusen (27 pts), à huis clos en raison des restrictions sanitaires anti-Covid.

Hoffenheim a le vent dans le dos, après être allé chiper samedi à Fribourg la 4e place qualificative pour la Ligue des champions (2-1). Leverkusen, où brille Moussa Diaby, a subi en revanche un gros coup d'arrêt dimanche, en s'inclinant lourdement 5-2 à Francfort.

Egalement mercredi (20h30), le dauphin Dortmund accueille la lanterne rouge Fürth (4 pts).

- Coupe du Roi: le Petit Poucet contre Séville -

Le deuxième tour de Coupe du Roi débute mardi en Espagne avec les 56 équipes toujours en lice, et il faudra notamment garder un oeil sur Andratx, le Petit Poucet des Baléares (D4 espagnole), qui affrontera le Séville FC, actuel 2e de Liga, mardi (19h00) à Majorque.

Les autres rencontres à surveiller: le match du Betis Séville contre Talavera de la Reina, à Tolède (sud-ouest de Madrid), mais aussi le match entre Zamora (D3) et la Real Sociedad.

Des 112 équipes qualifiées pour le premier tour, il n'en reste désormais plus que 56, et seuls 28 se hisseront au 3e tour, où vont s'incorporer les quatre participants à la Supercoupe d'Espagne (l'Atlético Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao).

Pour ce 2e tour, on dénombre 16 équipes de D1 (toutes sont encore en lice), 20 équipes de D2, 14 de D3 et 6 de D4 espagnole.

- Coupe d'Italie: un billet pour le grand huit -

Rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie où les attendent déjà les grosses cylindrées, automatiquement qualifiées: voilà l'objectif des équipes disputant cette semaine (de mardi à jeudi) les 16es de finale de l'épreuve.

Les huit premiers du dernier championnat étant exemptés jusqu'en janvier (Inter Milan, AC Milan, Atalanta, Juventus, Naples, Lazio, AS Rome et Sassuolo), seuls trois matches entre équipes de Serie A sont au programme: Genoa-Salernitana, Hellas Vérone-Empoli et Sampdoria-Torino.

En cas de qualification, le "Toro" retrouvera au prochain tour la Juve, tenante du titre, pour un derby turinois.

Les cinq autres clubs de Serie A engagés cette semaine partiront favoris contre des représentants de l'échelon inférieur.

