Tour d'Europe des stades: premier test pour l'AC Milan, choc ManU-Liverpool

L'AC Milan, champion d'Italie en titre, se frotte à l'Atalanta Bergame pour un premier révélateur de son état de forme dimanche, dans un week-end européen marqué par des déplacements périlleux pour le FC Barcelone et le Real Madrid, ainsi qu'un choc Manchester United-Liverpool.

- Italie: épreuve du feu pour l'AC Milan -

Après un tour de chauffe victorieux pour tous les grands de la Serie A face à des équipes de second rang lors de la reprise le week-end dernier, place dimanche au premier test pour l'AC Milan chez l'Atalanta Bergame (20h45).

Vainqueur de l'Udinese (4-2), le champion rossonero a montré qu'il avait déjà les crocs. Mais l'équipe d'Olivier Giroud, peut-être encore sur le banc en raison de la grande forme d'Ante Rebic, doit se méfier d'une "Dea" moins étincelante mais bien décidée à se refaire une santé après une saison mitigée, comme l'a montrée sa solide victoire initiale contre la Sampdoria (2-0).

Ce sera le premier derby lombard d'une saison qui va en connaître beaucoup avec cinq clubs de la région dans l'élite (avec aussi l'Inter Milan, Monza et la Cremonese).

L'Inter (contre La Spezia), Naples (face à Monza) et la Roma (devant la Cremonese) auront à coeur de réussir leurs débuts à domicile face à des adversaires à leur portée.

En revanche, la méfiance sera de rigueur pour la Lazio Rome, attendue samedi (18h30) par un Torino au recrutement séduisant. Prudence aussi pour la Juventus, où Angel Di Maria, après ses débuts remarqués lundi contre Sassuolo (3-0), est allé rejoindre une infirmerie déjà bien remplie pour un début de saison (Pogba, Szczesny, Chiesa, Aké).

- Espagne: Barça et Real en terrain miné -

En Espagne, le FC Barcelone n'a déjà plus de temps à perdre: le club catalan, accroché 0-0 par le Rayo Vallecano au Camp Nou pour son retour aux affaires le week-end dernier, espère décrocher son premier succès de la saison. Mais l'équipe de Xavi aura fort à faire sur le terrain de la Real Sociedad dimanche soir (22h00).

Il faudra voir si la recrue star Robert Lewandowski ouvre son compteur de buts sous le maillot blaugrana, tandis que le capitaine du Real Madrid Karim Benzema, rival annoncé du Polonais pour le titre de "Pichichi", n'a lui non plus pas encore marqué en Liga.

Le Real, vainqueur 2-1 à l'arraché sur la pelouse du promu Almeria le week-end dernier, se rend samedi (22h00) à Vigo pour défier le Celta, autre déplacement compliqué.

En tête de classement, l'Atlético Madrid, vainqueur 3-0 à Getafe le week-end dernier, et Villarreal, qui a dominé Valladolid sur le même score, se rencontrent dimanche (19h30) au Metropolitano pour garder la tête de la Liga.

- Angleterre: duel de la peur ManU-Liverpool -

En clôture de la 3e journée lundi, les "Reds", en petite forme, se déplacent chez des "Red Devils" mal en point car lanterne rouge de Premier League (battus à deux reprises).

Erik ten Hag, le nouveau technicien néerlandais de Manchester United, connaît des débuts très compliqués, entre l'humiliation subie à Brentford (4-0) samedi dernier et la gestion du cas Cristiano Ronaldo, désireux de partir.

Les dirigeants mancuniens font feu de tout bois sur le marché des transferts afin d'attirer des recrues, pour l'instant sans résultat.

Liverpool a de son côté concédé deux matches nuls et ne peut pas se permettre de voir Manchester City, sacré la saison passée avec un point d'avance sur les coéquipiers de Fabinho, s'envoler au classement.

Le club de la Mersey doit digérer le départ de Sadio Mané au Bayern Munich cet été. Ce déplacement à Old Trafford se fera sans son successeur annoncé, l'attaquant uruguayen Darwin Nunez, expulsé lundi contre Crystal Palace (1-1).

Les Citizens, leaders avec deux succès sans avoir concédé le moindre but, vont défier dimanche (17h30) Newcastle, qui pour l'instant a été assez sage sur le mercato malgré les généreux moyens de ses propriétaires saoudiens.

Et Arsenal, seule autre équipe à s'être imposée deux fois, se rend samedi (18h30) à Bournemouth.

- Allemagne: Leverkusen déjà sous pression -

Le Borussia Mönchengladbach, 3e avec quatre points, a l'occasion de s'emparer provisoirement de la tête, vendredi (20h30) en cas de victoire contre le Hertha Berlin en ouverture de la 3e journée de Bundesliga.

Inattendue lanterne rouge de la Bundesliga après deux matches, le Bayer Leverkusen réalise pour sa part son plus mauvais début de saison depuis 1979 et doit absolument s'imposer à domicile contre Hoffenheim pour s'éviter une crise.

Comme Leverkusen et Francfort (1 point), Leipzig n'a toujours pas remporté le moindre match, tenu en échec à Stuttgart (1-1) et contre Cologne (2-2). Le match contre l'Union Berlin sera crucial pour de ne pas laisser Munich et Dortmund, les deux seules équipes à deux victoires, s'échapper au classement.

Le Bayern, facile vainqueur de Wolfsburg (2-0) dans son Allianz Arena la semaine dernière, se rendra dimanche à Bochum, alors que le Borussia, qui a renversé Fribourg (3-1), reçoit le Werder Brême.