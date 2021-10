Tour d'Europe des stades: un Barça en crise chez l'Atlético, choc Liverpool-City

A nouveau surclassé en Ligue des champions mercredi, le FC Barcelone aura fort à faire pour se relancer chez l'Atlético Madrid samedi, alors que l'autre affiche du week-end en Europe opposera Liverpool à Manchester City.

- Espagne: le Barça dos au mur chez l'Atletico -

Zéro point en deux matches, aucun but marqué, six encaissés et dernier de son groupe: le Barça a raté dans les grandes largeurs ses débuts en C1. Après la correction subie au Camp Nou en ouverture face au Bayern Munich (3-0), l'équipe blaugrana s'est inclinée sur le même score chez le Benfica Lisbonne.

En Liga, après des débuts également décevants, les Catalans ont relevé la tête le week-end dernier face au mal classé Levante (3-0). Mais c'est un adversaire d'un tout autre calibre qui se dresse devant les Barcelonais (6e), en déplacement samedi (21h00/19h00 GMT) chez l'Atlético, champion en titre et actuel 4e, porté par deux anciens joueurs barcelonais, le toujours efficace Luis Suarez et Antoine Griezmann, enfin buteur.

Le Real Madrid, leader de Liga, devra aussi faire oublier son revers humiliant subi mardi à Santiago-Bernabeu face au modeste Sheriff Tiraspol (2-1). Tenus en échec à domicile par Villarreal (0-0) lors de la dernière journée, les hommes de Carlo Ancelotti doivent réagir chez l'Espanyol Barcelone (14e) dimanche (16h15/14h15 GMT).

- Angleterre: duel au sommet Liverpool-City -

Respectivement facile vainqueur à Porto (5-1) et défait au Parc des Princes face au PSG (2-0), Liverpool et Manchester City ont connu des fortunes diverses en C1. Les deux équipes doivent désormais se concentrer sur leur choc au sommet à Anfield, dimanche (17h30/15h30 GMT) en clôture de la 7e journée.

En tête et dernière équipe invaincue avec 14 points, mais avec cinq équipes à leurs trousses à une longueur, dont City (2e), les Reds n'ont aucune marge face à leurs plus sérieux rivaux ces dernières saisons.

Avantage ou pas, ils verront leurs concurrents jouer avant eux, à commencer par Manchester United (4e) et Everton (5e) qui s'affrontent dès samedi à 13h30 (11H30 GMT), un horaire-piège pour les Red Devils qui ont battu Villarreal in extremis mercredi en C1 (2-1).

Chelsea (3e) devra lui réagir face à Southampton samedi (16h00/14h00 GMT), après ses défaites contre City le week-end dernier et la Juventus mercredi, les deux fois 1-0.

- Allemagne: oppositions tranquilles pour les ténors -

Les cinq premiers de la Bundesliga jouent ce week-end contre des équipes de deuxième moitié de tableau, pour la 7e journée.

Les extra-terrestres du Bayern, qui viennent de marquer 45 buts sur leurs neuf derniers matches (5 de moyenne par match) toutes compétitions confondues, accueillent dimanche (17h30/15h30 GMT) Francfort, 14e du classement qui reste sur six matches nuls consécutifs.

Dauphin à trois points, Leverkusen se déplace dimanche également (19h30/17h30 GMT) à Bielefeld, 16e en position de barragiste.

Le match le plus ouvert de la journée sera peut-être l'opposition samedi entre les "Loups" de Wolfsburg et les "Poulains" de Mönchengladbach (15h30/13h30 GMT).

Leader jusqu'à la quatrième journée, Wolfsburg est toujours troisième, à trois longueurs de la tête. Mönchengladbach paye un mauvais début de championnat avec une 11e place, mais les Rhénans ont fait tomber Dortmund 1-0 la semaine dernière et semblent enfin lancés.

Le Borussia, quatrième à quatre points, reçoit samedi le 15e Augsbourg (15h30/13h30 GMT). Avec ou sans Erling Haaland? Absent depuis une semaine pour des douleurs musculaires, le canonnier norvégien (7 buts lors des cinq premières journées) était forfait mardi en Ligue des champions, ce qui n'a pas empêché ses coéquipiers de battre le Sporting Lisbonne 1-0.

- Italie: Naples pour enchaîner chez la Fiorentina -

Avec six victoires lors de ses six premiers matches, le Napoli de Luciano Spalletti n'est plus qu'à deux succès des huit de Maurizio Sarri en 2017-2018, le record du club. Le leader est attendu chez la Fiorentina (5e), qui a retrouvé des couleurs avec l'arrivée sur le banc de Vincenzo Italiano. La Viola a notamment fait souffrir l'Inter Milan (1-3) à Artemio-Franchi.

Les Florentins devront toutefois se méfier d'un Victor Osimhen en grande forme, auteur de 4 buts lors des 3 derniers matches en championnat.

Zlatan Ibrahimovic n'a de son côté pas encore lancé sa saison à Milan (2e, à deux points de Naples): le géant suédois, qui n'a joué qu'une demi-heure entre une blessure à un genou et une autre au tendon d'Achille, paraît trop juste pour le choc contre l'Atalanta (7e) à Bergame dimanche (20h45/18h45 GMT).

Le jour de ses 40 ans, "Ibra" devrait comme trop souvent cette saison se contenter des tribunes, selon les déclarations de son entraîneur lundi dernier, avant de rejoindre la sélection suédoise, où il a malgré tout été rappelé.

La Juventus, après sa victoire sur Chelsea (1-0) en C1, va tenter de trouver enfin un peu de régularité en championnat en tentant de décrocher une troisième victoire dans le derby contre Torino.

