Tour d'Italie: Almeida sauve son maillot rose devant Kelderman

Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) a sauvé son maillot rose de leader du Giro menacé par le Néerlandais Wilco Kelderman dans la 15e étape, dimanche, à l'arrivée au sommet à Piancavallo.

Deuxième de l'étape derrière le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos), Kelderman s'est placé en position de force à une semaine de l'arrivée de la course.

L'Italien Vincenzo Nibali (Trek) et le Danois Jakob Fuglsang (Astana), deux candidats à la victoire finale, ont été distancés dans l'ascension finale.

Au classement général, Kelderman s'est rapproché à 15 secondes du maillot rose avant la seconde journée de repos, lundi, à Udine.

Les favoris ont abordé ensemble la montée finale, longue de 14,3 kilomètres (à 7,9 %), avec un retard approchant 2 minutes et demie sur l'Australien Rohan Dennis (Ineos), qui s'était isolé à 46 kilomètres de l'arrivée d'un groupe échappé depuis la première heure.

L'équipe de Kelderman, qui avait mené la poursuite derrière l'échappée, a encore imprimé le rythme sur les rampes montant vers Piancavallo. Dennis a été rejoint à l'entrée des 10 derniers kilomètres.

Fuglsang, le premier des favoris à céder avec l'Italien Domenico Pozzovivo et l'Espagnol Pello Bilbao, a été imité à 8 kilomètres de l'arrivée par Nibali, débordé sur son terrain de prédilection.

A l'avant, Almeida a été décroché à 7,2 kilomètres de l'arrivée. Le Portugais est parvenu à garder en point de mire le trio de tête (Geoghegan Hart, Kelderman et son coéquipier Jai Hindley) avant de céder seconde après seconde pour franchir la ligne 35 secondes après Kelderman.

Nibali et Fuglsang ont cédé plus d'une minute et demie par rapport au Néerlandais dans cette troisième arrivée au sommet depuis le départ de l'épreuve.

Pour le gain de l'étape, Geoghegan Hart s'est nettement imposé devant Kelderman et l'Australien Jai Hindley, lequel avait dicté l'allure dans les derniers kilomètres.

Le Britannique (25 ans) a signé le 5e succès d'étape pour l'équipe Ineos, qui a perdu dès les premiers jours son chef de file, le Gallois Geraint Thomas.