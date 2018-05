Tour d'Italie: Battaglin s'impose, en attendant l'Etna

Le Giro, dont la 5e étape a été remportée mercredi par l'Italien Enrico Battaglin, attend le verdict de la première arrivée au sommet, à l'Etna, le célèbre volcan abordé par une montée inédite.

A la veille de ce premier rendez-vous significatif en montagne, les puncheurs s'en sont donné à coeur joie dans la deuxième journée sicilienne de l'épreuve. Pour le bonheur de Battaglin, qui a renoué avec le succès dans le Giro, en levant les bras à Santa Ninfa, une localité marquée par le séisme meurtrier survenu voici cinquante ans.

Vainqueur en 2013 en Calabre (Serra San Bruno) puis en 2014 dans le nord de la péninsule (Oropa), l'Italien a privé cette fois du succès le Sicilien Giovanni Visconti, qui a tenté en vain de le surprendre sur le replat final, aux 300 mètres.

"J'étais passé près (de la victoire) dans l'étape précédente et je devais tenter de nouveau", a déclaré Battaglin, qui avait dû se contenter de la troisième place mardi à Caltagirone, dans un final en montée mais sensiblement plus pentu.

"Cela faisait quatre ans que je n'avais plus gagné", a ajouté le coureur originaire de Vénétie (Marostica) et âgé de 28 ans. "Cette saison, je suis plus constant et j'ai pu me présenter en forme au départ du Giro", a poursuivi Battaglin, qui a signé la troisième victoire italienne en cinq journées après les deux sprints d'Elia Viviani en Israël.

Le final, enflammé une nouvelle fois, a mis en évidence la forme actuelle du Britannique Simon Yates (5e), dont la cote ne cesse de grimper depuis le départ de Jérusalem. En revanche, le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez, candidat au podium final, a encore reculé dans la hiérarchie, par la faute d'une nouvelle chute.

- Le retard de "Superman" Lopez -

"Superman" Lopez a fait un tout droit dans une courbe anodine à moins de 6 kilomètres de l'arrivée. A terre déjà lors de la reconnaissance du parcours du "chrono" de Jérusalem vendredi dernier, le Colombien a fini cette fois sa course dans l'herbe, sans dommage apparent. Mais il n'a pu se replacer à temps pour aborder la montée finale en bonne position.

Sur la ligne, Lopez a concédé une quarantaine de secondes à ses adversaires du classement général. Ce débours s'ajoute à son passif précédent pour repousser le coureur colombien à près de deux minutes du Néerlandais Tom Dumoulin, le premier des favoris.

Si Rohan Dennis porte le maillot rose de leader depuis samedi dernier, sa marge est des plus ténues (1 sec) sur Dumoulin, le vainqueur sortant du Giro. "C'est à l'Etna que j'en saurai plus", a prévenu l'Australien. "J'ai hâte de voir ce que je peux faire".

Le Britannique Chris Froome est encore plus attendu dans l'ascension finale, qui grimpe sur les flancs noirs du volcan par une route inédite. Au bout des 15 kilomètres d'une montée en paliers (à 6,5% de pente moyenne), la ligne est située à l'Observatoire astrophysique, à l'altitude de 1.736 mètres.

Thibaut Pinot, qui a procédé à la reconnaissance des lieux le mois dernier, a pointé la différence par rapport à l'étape de l'année passée qui s'était conclue par un match nul entre les favoris (victoire du Slovène Jan Polanc): "La montée a des passages très difficiles et surtout le vent n'aura pas la même influence".