Tour d'Italie: Bernal-Yates, la vérité sort du brouillard du Zoncolan

La vérité du Giro est sortie samedi du brouillard du Monte Zoncolan où le Colombien Egan Bernal a conforté son maillot rose malgré l'insistance du Britannique Simon Yates, son plus rude adversaire dans la 14e étape gagnée par l'Italien Lorenzo Fortunato.

Dans le froid et le brouillard, Bernal a appuyé un peu plus sur la tête de ses rivaux. Dans les 1300 derniers mètres, les plus pentus de l'ascension, il a été le seul à suivre Yates qu'il a distancé finalement de 11 secondes sur la ligne.

Dans les derniers hectomètres, où la pente atteint des pourcentages spectaculaires ou excessifs selon l'idée que l'on se fait d'une course cycliste, les poignées de spectateurs ont assisté à un sauve-qui-peut. Derrière Fortunato pédalant au ralenti, son ancien compagnon d'échappée, le Slovène Jan Tratnik, a zigzagué à plusieurs reprises sur la route avant de prendre la deuxième place, à 26 secondes du jeune Italien.

Le sauve-qui-peut a concerné plus encore les adversaires de Bernal. Le Britannique Hugy Carthy, vainqueur de l'étape de l'Angliru dans la dernière Vuelta, a lâché 50 secondes au Colombien, le grimpeur français Romain Bardet 58 secondes.

Le Russe Aleksandr Vlasov, le deuxième du Giro au départ de l'étape, a cédé, lui, 1 min 12 sec en conclusion d'une journée de dupes pour son équipe. Les Astana ont assuré la poursuite derrière l'échappée tout au long de l'étape avant de s'effacer à 7 kilomètres du sommet et laisser le Russe isolé.

- Nibali n'a "pas de jambes -

Pour Remco Evenepoel, qui a montré ses limites en descente pendant l'étape, l'addition a été un peu plus lourde. Définitivement distancé sous la flamme rouge du dernier kilomètre, le jeune Belge (21 ans), dans la roue du Portugais Joao Almeida, a franchi la ligne 1 min 30 sec après Bernal.

Le bilan, enfin, a été accablant pour le "Requin de Messine", l'Italien Vincenzo Nibali, à la préparation contrariée par une fracture à un poignet. "Je n'ai pas de jambes et je n'ai aucune idée de la façon dont le Giro va tourner pour moi", a reconnu le Sicilien, double vainqueur de l'épreuve, pointé désormais à près d'un quart d'heure au classement.

A défaut d'un succès de prestige, Bernal a porté à 1 min 33 sec son avantage sur Yates, son principal adversaire désormais au vu de l'aisance du Britannique, très discret durant les deux premières semaines de course.

"Maintenant, j'ai une bonne avance mais je dois rester calme et concentré. Tout peut arriver dans le Giro", a estimé le porteur du maillot rose en expliquant sa tactique du jour: "Je n'avais pas besoin d'attaquer en premier. J'ai suivi Simon Yates lorsqu'il a attaqué puis j'ai fait une accélération dans le final".

Le choix du Colombien a laissé en lumière Fortunato (25 ans), qui a ouvert son palmarès professionnel et apporté à l'équipe Eolo-Kometa d'Ivan Basso sa première victoire dans le Giro.

"Ce matin, Ivan m'a dit +va dans l'échappée et gagne l'étape+. Avec Albanese, qui était avec moi dans l'échappée, on est resté tranquille. Je sentais que j'avais de bonnes jambes. Mais de là à gagner au Zoncolan !"

L'exploit a été salué par l'Espagnol Alberto Contador, associé à la direction de l'équipe. Le "Pistolero", qui a gagné deux fois le Giro mais n'a jamais eu l'occasion de grimper le Zoncolan, a affiché son enthousiasme sur les réseaux sociaux pour la victoire de l'un des siens.

Dimanche, la 15e étape, longue de 147 kilomètres entre Grado et Gorizia, comporte un circuit transfrontalier (Italie et Slovénie) à effectuer trois fois avant de rejoindre l'arrivée.