Tour de Californie: Jakobsen s'offre la 4e étape, Van Garderen chute

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck) a remporté au sprint la 4e étape du Tour de Californie mercredi à Morro Bay où l'Américain Tejay van Garderen (Education First) a finalement conservé son maillot jaune malgré une chute à quelques kilomètres de l'arrivée.

Jakobsen, 22 ans, a devancé au terme des 214,5 kilomètres entre Laguna Seca et Morro Bay le Belge Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), 2e, et le Slovaque Peter Sagan (Bora), 3e.

Le Néerlandais, vainqueur des deux dernières éditions du Grand Prix de l'Escaut, a offert à son équipe sa troisième victoire d'étape consécutive dans l'épreuve.

Le Danois Kasper Asgreen s'était en effet adjugé la deuxième étape lundi, imité le lendemain par son coéquipier français Rémi Cavagna.

Jakobsen a surtout dompté Sagan, détenteur du record de victoires d'étapes dans l'épreuve (17).

Le triple champion du monde et sextuple maillot vert du Tour de France était pourtant idéalement placé dans le dernier kilomètre, mais il a produit son effort trop tôt et a été débordé par Jakobsen et Philipsen à une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée.

Le leader de l'épreuve Tejay van Garderen a vécu une fin d'étape cauchemardesque. Il a d'abord été victime d'une chute à 8 km de l'arrivée. Touché à un genou, il a repris la course en empruntant le vélo, trop petit, d'un de ses coéquipiers.

Attendu par trois coéquipiers, il est parti en chasse du peloton, mais a perdu du temps d'abord en ratant un freinage et en faisant un tout droit. Il a ensuite été ralenti par la chute de plusieurs coureurs attardés et a fini par franchir la ligne d'arrivée avec plus de 50 secondes de retard sur le vainqueur.

L'Américain, vainqueur de l'épreuve en 2013 et 2e en 2018, a dans un premier temps cédé son maillot jaune de leader au Danois Kasper Asgreen, 3e du général en début de journée.

Mais les commissaires ont décidé après une heure de délibération que la chute qui avait retardé Van Garderen et plusieurs favoris était intervenue à trois kilomètres de l'arrivée et qu'ils devaient être crédités, comme l'exige le règlement de l'Union cycliste international, du même temps que le peloton.

Van Garderen reste donc leader avec six secondes d'avance sur l'Italien Gianni Moscon (Ineos) avant la 5e étape, très sélective avec un col de 1re catégorie, à 90 km de l'arrivée.