Tour de Californie: Sagan veut se rassurer

Le Slovaque Peter Sagan (Bora) peut oublier un printemps décevant, à partir de dimanche, sur les routes du Tour de Californie, l'une de ses épreuves fétiches.

Depuis le début de l'année, son compteur personnel est bloqué à une victoire, lors du Tour Down Under en Australie, une anomalie pour le "serial winner" du peloton.

Le triple champion du monde n'a pas démérité dans les premières classiques printannières (4e de Milan-Sanremo, 5e de Paris-Roubaix), mais il a déchanté ensuite.

Hors du coup, il a préféré abandonner durant l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, avant de renoncer à Liège-Bastogne-Liège.

Rien de mieux pour se relancer que de retrouver une épreuve qu'il n'a jamais manquée depuis 2010 et dont il détient le record de victoires d'étape avec seize succès.

A l'exception de l'édition 2018 où les trois arrivées au sprint sont revenues au phénomène colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), engagé cette année sur le Tour d'Italie (11 mai-2 juin), Sagan a toujours remporté au moins une étape à chacune de ses venues en Californie.

Il s'est même offert, à la surprise générale, la victoire finale en 2015 alors qu'il avait abordé cette année là la principale course par étapes du calendrier américain sans grands repères avec jusque là une seule victoire à son palmarès.

Même si le profil particulièrement montagneux de l'édition 2019 l'exclut a priori de la quête du classement général, Sagan, 29 ans, ne cache pas ses ambitions.

"Cette course s'inscrit parfaitement dans mon calendrier. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même et pour réussir le meilleur résultat possible", a-t-il expliqué sur le site internet de l'épreuve.

"Améliorer mon record de victoires d'étapes est une autre source de motivation", a ajouté le sextuple maillot vert du Tour de France.

Si l'Allemand Marcel Kittel (Katusha), à court de forme, a déclaré forfait, son compatriote Marcel Sieberg (Bahrain Merida) et John Degenkolb (Trek-Segafredo), le Français Nacer Bouhanni (Cofidis) auront aussi des vues sur les arrivées au sprint.

L'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) peut lui viser la victoire finale, même s'il n'est plus apparu en course depuis fin mars et le Tour de Catalogne.

Le calendrier du Tour de Californie 2019:

. 1re étape, dimanche 12 mai: Sacramento - Sacramento, 143 km

. 2e étape, lundi 13 mai: Rancho Cordova - South Lake Tahoe, 194 km

. 3e étape, mardi 14 mai: Stockton - Morgan Hill, 207 km

. 4e étape, mercredi 15 mai: Laguna Seca - Morro Bay, 222 km

. 5e étape, jeudi 16 mai: Pismo Beach - Ventura, 218 km

. 6e étape, vendredi 17 mai: Ontario - Mont Baldy, 127 km

. 7e étape, samedi 18 mai: Santa Clarita - Pasadena, 141 km

Les cinq derniers vainqueurs:

2014: Bradley Wiggins (GBR/Sky)

2015: Peter Sagan (SVK/Tinkoff)

2016: Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step)

2017: George Bennett (NZL/LottoNL)

2018: Egan Bernal (COL/Sky)