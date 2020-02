Tour de Colombie: Higuita remporte la 4e étape et la place de leader

Le Colombien Sergio Higuita (EF Pro Cycling) a remporté vendredi la quatrième étape du Tour de Colombie et raflé à l'Equatorien Jonathan Caicedo le maillot de leader de cette course cycliste, l'une des plus importantes d'Amérique latine.

Le champion national sur route a attendu le dernier tronçon de cette boucle de 169 km, entre les localités de Paipa et Santa Rosa de Viterbo (centre), pour définir l'issue de l'étape.

A un kilomètre de l'arrivée, il est passé à l'attaque, devançant l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos), vainqueur du Tour d'Italie, et le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-step).

Le Colombien Egan Bernal (Ineos), vainqueur du Tour de France, s'est placé deuxième de l'étape et Julian Alaphilippe troisième.

Le "scarabée" de 22 ans a en outre réussi à s'emparer du maillot de leader, conservé par Caicedo depuis le début de la compétition.

Avec un temps de 3h58:46, Higuita a maintenu la suprématie de son équipe pour cette troisième édition du Tour de Colombie.

Dans le peloton, l'emballage final s'est produit dans les dix derniers kilomètres, marqués par une chute de son compatriote et co-équipier Daniel Martinez, jusque là troisième au classement général.

La 5e et avant-dernière étape de la course se disputera samedi entre Paipa et Zipaquira, ville d'adoption d'Egan Bernal.

Cette boucle de 180,5 km, à une altitude entre 2.517 et 2.917 mètres, compte trois cols dans les deux premiers tiers du parcours, dont un de troisième et deux de quatrième catégorie.

Ce sera l'anti-chambre de l'épreuve reine de dimanche, où la course passera par Bogota et se terminera au col El Verjon, à 3.290 mètres d'altitude.

- Classement de la 4e étape:

1. Sergio Higuita (COL, EF1) 3h58:47

2. Egan Bernal (COL, INE) m.t.

3. Julian Alaphilippe (FRA, DEC) à 2

4. Daniel Martinez (COL, EF1) à 3

5. Torstein Traen (NOR, Uno-X Norwegian Dev Team) à 4

- Classement général après la 4e étape:

1. Sergio Higuita (COL, EF1) 11h25:47

2. Daniel Martinez (COL, EF1) à 13

3. Jonathan Caicedo (ECU, EF1) à 16

4. Egan Bernal (COL, INE) à 50

5. Richard Carapaz (ECU, INE) à 1:00

...

28. Julian Alaphilippe (FRA, DEC) à 2:30