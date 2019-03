Tour de Corse: la poisse de Tänak profite à Neuville

La poisse a frappé Ott Tänak (Toyota) samedi qui a perdu la tête du tour de Corse suite à une crevaison, faisant les affaires de Thierry Neuville (Hyundai) désormais premier devant Elfyn Evans (Ford) et Sébastien Ogier (Citroën).

Il ne reste que deux spéciales dimanche matin pour départager le Belge et le Britannique alors que l'Estonien malchanceux va faire tout son possible pour conserver la tête du championnat du monde où il n'a que quatre points d'avance sur Ogier et dix sur Neuville après trois épreuves.

"J'ai crevé, c'est étrange", s'est borné a constater l'impassible Tänak à l'arrivée de la 11e spéciale. Le temps de changer sa roue, il plongeait à la 6e place du classement général provisoire de l'épreuve à près de deux minutes de Neuville.

Elfyn Evans n'a pas profité longtemps de sa première place, vite dépossédé par un Neuville déchainé qui s'est adjugé les deux dernières spéciales de la journée, la 11e puis la 12e, longue de plus de 40 kilomètres, que les concurrents avaient déjà parcouru dans la matinée, mais dans l'autre sens.

"Je pense qu'on s'est bien débrouillés aujourd'hui, même si nous n'arrivions pas à avoir de bonnes sensations le matin pour pousser autant que nous le voulions. Mais ma confiance dans la voiture a grandi dans l'après-midi et j'ai pu foncer dans toutes les spéciales. Pour demain (dimanche), il faut faire la même chose", affirmait le pilote belge.

Elfyn Evans n'arrivait pas à expliquer sa méforme dans la 12e spéciale qu'il n'a terminé qu'en 5e position. "Je ne sais pas. Cela me semblait une bonne spéciale. Nous avions tout bon mais c'est décevant". Il soulignait toutefois que seulement 4,5 secondes le séparent de Neuville avant les deux spéciales de dimanche.

- La bonne affaire d'Ogier -

Sébastien Ogier réalise aussi la bonne affaire du jour en s'emparant de la 3e position, conquise de haute lutte sur l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) qu'il précède désormais de moins de 5 secondes. Alors que le sextuple champion du monde, et champion sortant, se plaignait depuis le départ vendredi de la mauvaise tenue de route de sa Citroën, il se retrouve maintenant provisoirement sur le podium.

"Bien entendu que je suis content d'être sur le podium en dépit de la vitesse que nous avons ce weekend et de nos difficultés. C'est peut-être la récompense pour ne jamais renoncer", se félicitait le Français en se plaignant toutefois d'une perte de puissance à la fin de la 12e spéciale l'empêchant de faire mieux que 2e à trois secondes de Neuville.

Quant à Sébastien Loeb, il est sorti le matin perdant de nouvelles secondes le temps d'enclencher la marche arrière pour se sortir de ce mauvais pas.

Le nonuple champion du monde français, qui effectue en Corse l'une de ses six "piges" annuelles pour Hyundai, n'occupe que la 8e place au classement général provisoire à plus de 3 minutes 21 secondes du leader.

La 14e et dernière spéciale du rallye dimanche matin est la "super-spéciale" qui rapporte de précieux points supplémentaires au championnat du monde. Elle se déroulera sur 12 kilomètres au sud de Calvi où aura lieu l'arrivée à la mi-journée.