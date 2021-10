Tour de France 2022 : le retour des femmes après 22 ans d'absence

Pour cette première édition, le coup d'envoi du Tour de France Femmes 2022 s’offre la Tour Eiffel. Les coureuses s’élanceront le 24 juillet, le même jour que l’arrivée de leurs homologues masculins, pour une arrivée sept jours plus tard au sommet de la Planche des Belles Filles, dans le massif vosgien.



Marion Rousse, récemment nommée directrice de l'épreuve, a dévoilé ce 14 octobre le parcours de cette "première", longue de huit étapes, une par jour, pour une distance dépassant les 1.000 kilomètres.

Les Vosges et le mythique « Ballon d’Alsace »

Tour Eiffel / Champs-Élysées : dimanche 24 juillet

Meaux /Provins : lundi 25 juillet

Reims / Épernay : mardi 26 juillet

Troyes / Bar sur Aube : mercredi 27 juillet

Bar-le-Duc / Saint Dié des Vosges : jeudi 28 juillet

Saint-Dié-des-Vosges / Rosheim : vendredi 29 juillet

Sélestat / Le Markstein : samedi 30 juillet

Lure / La super Planche des Belles Filles : dimanche 31 juillet

La "boucle" féminine commence avec une journée parisienne pour se terminer dans les Vosges avec le mythique "Ballon d'Alsace" et la "Planche des Belles Filles".



Le parcours de la course officiellement nommée "Tour de France Femmes avec Zwift" prendra la direction de l'est de la France au long de quatre étapes de plaine, deux autres au profil accidenté et deux journées de montagne.



Symboliquement, les concurrentes grimperont le Ballon d'Alsace (1424 m), le premier col escaladé par le Tour de France en 1905, et se disputeront le dernier maillot jaune en haut de la Planche des Belles Filles (1148 m).





La Planche des Belles Filles. Se situant à la limite entre la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, elle est le théâtre privilégié de la cyclosportive des 3 Ballons qui en a fait son ascension finale. Son nom est issu d'une légende selon laquelle les jeunes Filles du village se seraient jetées dans les eaux sombres de l’étang pour échapper aux mercenaires suédois lors la Guerre de Trente Ans (17ème siècle). L’un des soldats aurait alors saisi une planche sur laquelle il grava à l’aide de son poignard une épitaphe en souvenir des belles filles suicidées. © Département de Haute-Saône



"Une course de huit jours, c'est le bon format", a estimé Marion Rousse. "On ne se met pas de barrières pour aller au-delà par la suite."



Si le point culminant de l'épreuve est fixé au Grand Ballon (1336 m d'altitude), dans la 7e et avant-dernière étape menant à la station alsacienne du Markstein, la plus longue étape atteindra les 175 kilomètres entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges (5e étape).



Curiosité de cette première édition, la 4e étape empruntera les "chemins blancs", version française des "Strade Bianche" toscanes, c'est-à-dire des sentiers crayeux à travers les vignobles des coteaux champenois sur près de 13 kilomètres à l'approche de Bar-sur-Aube.

La course cycliste des "Strade bianche", au sud de Sienne en Toscane (Italie). © AP Photo/Paolo Lazzeroni

Audience et retombées publicitaires

"Les courses existent déjà dans le cyclisme féminin", a relevé le directeur du Tour Christian Prudhomme. "Ce qui manque, c'est la diffusion, la médiatisation, indispensable pour assurer l’équilibre économique. Nous espérons atteindre l'équilibre dès la première année".



Cette nouvelle épreuve sera dotée de 250.000 euros de prix, dont 50.000 pour la lauréate, soit un montant supérieur aux courses d'une semaine pour les hommes (le montant total des prix de Paris-Nice atteint par exemple 144.300 euros, dont 16.000 au vainqueur).



La question des primes a son importance. En début de mois, la Paris-Roubaix était disputée par des femmes et le montant "ridicule" des primes était dénoncé. Marion Clignet, présidente de l’Association Française des Coureures Cyclistes (AFCC) double championne de France sur route (1991-1993) et double médaillée olympique sur piste (1996-2000) parlait de "prix de kermesse".



L'enveloppe globale de 7.005 euros, dont 1.535 euros pour la Britannique Lizzie Deignan arrivée en tête, jurait avec les 91.000 euros de Paris-Roubaix masculin (30.000 pour le vainqueur).



Les réseaux sociaux se sont emparés de la question ce qui a un peu agacé l'organisateur Christian Prudhomme, directeur de Paris-Roubaix et du Tour de France, qui expliquait au micro de RMC, "La polémique ne vient pas des championnes, elle vient de gens un peu plus éloignés du monde du sport et de la réalité économique".



La journaliste Mona Chollet, autrice notamment de Sorcières et de Chez soi soulignait la disparité des rémunérations.



Christian Prudhomme insiste sur l'écosystème du cyclisme féminin et le cercle vertueux à enclencher : "c’est de l’investissement, très clairement. Les courses féminines perdent de l’argent. Ce ne sera sans doute pas le cas, je l’espère, pour le Tour de France Femmes."



L’argument financier revient toujours. Selon une enquête du syndicat international de coureuses The Cyclists Alliance datant de 2020, 25% du peloton professionnel féminin ne perçoit aucun salaire. La question du prix de course est donc primordiale pour les coureuses.



Si le Tour de France féminin connait le même succès d’audience que le Paris-Roubaix ces disparités vont s’estomper. C’est ce que soulignait Marion Clignet évoquant pour le Parisien les scores des Championnats de France "les femmes ont fait 1 million de téléspectateurs et les hommes 1,2 million."



Avec vingt-deux équipes de six coureuses la course bénéficiera d'une retransmission en direct de 2h30 par jour sur France Télévisions. Cela laisse présager un beau spectacle et des spectacteurs nombreux.