Tour de France: accueil glacial pour Froome, Bardet vainqueur à l'applaudimètre

Accueil glacial: le premier contact de Chris Froome avec le public du Tour de France était scruté et les sifflets et huées ont largement pris le dessus jeudi soir à la Roche-sur-Yon (Vendée), pour la présentation des équipes à deux jours du départ.

Blanchi lundi par l'Union cycliste internationale (UCI) dans la procédure antidopage à son encontre engagée depuis plus de neuf mois, Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour (2013, 2015, 2016 et 2017), a pu mesurer tout le chemin qui lui reste à parcourir pour conquérir le cœur du public français.

Le petit parcours d'un kilomètre dans les rues du centre-ville de La-Roche-sur-Yon autour de la place Napoléon s'est déroulée sous les sifflets d'un public remonté contre le Britannique de 33 ans.

Sa très brève intervention d'une dizaine de secondes sur l'estrade a été huée et le cycliste d'origine kényane ne s'est pas arrêté en zone mixte pour répondre aux journalistes, avant de retrouver le plus vite le bus de son équipe Sky.

Un accueil qui n'est pas sans rappeler celui réservé en 2011 à l'Espagnol Alberto Contador au Puy-du-Fou, déjà en Vendée. "El Pistolero" était alors dans l'attente du verdict du Tribunal arbitral du sport sur son contrôle positif sur le Tour 2010 au clenbutérol et avait été copieusement sifflé.

"C'est une très mauvaise idée. Même s'il y a eu des appels à la bienveillance qui ont été lancés, il va se faire huer sur les routes", a regretté Maxime, fan de vélo venu de Luçon.

"Il y a beaucoup de controverse, il a été blanchi seulement lundi", a indiqué Gill, une Anglaise venue de Westchester. "Je ne suis pas très heureuse. Il a été blanchi mais j'ai des doutes sur sa probité. Il met toute son équipe en difficulté, c'est pas bon pour le sport."

- Rendez-vous dimanche -

Aux sifflets plus nombreux et plus bruyants, certains spectateurs ont tenté de répondre par de rares applaudissements.

Froome "est un bon coureur", a estimé Monique, Vendéenne venue faire le déplacement malgré le ciel gris. "Puisqu'il n'a rien fait, pourquoi il ne ferait pas le Tour?"

Le 7 septembre 2017, au soir de la 18e étape du Tour d'Espagne et à trois jours de son premier sacre à Madrid, Chris Froome avait subit un contrôle antidopage, qui avait révélé un taux excessif de salbutamol.

Ce médicament pour soigner l'asthme est autorisé en compétition par l'Agence mondiale antidopage (AMA), jusqu'à un certain seuil. Problème, dans le cas de Froome, le taux était supérieur à la concentration maximale autorisée de 1000 ng/mL.

Hubert, originaire de la Roche-sur-Yon, s'est, lui aussi, montré clément contre le leader de la Sky: "A partir du moment où il a été blanchi par l'UCI, je ne suis pas contre. Il mérite sa place. Le public cycliste est un public amateur, on va pas aller contre Froome".

A l'opposé, Romain Bardet et son équipe AG2R La Mondiale, passés moins de cinq minutes avant Sky, ont été les mieux accueillis des 22 équipes, les "Allez Romain!" fusant, pour encourager le meilleur espoir français sur le Tour.

"Merci pour l'accueil, merci la Vendée. On a vécu un super moment. On est à 48 heures du départ et on a vraiment hâte", a déclaré un Bardet impatient.

"La pression monte tout doucement et avec l'équipe on a hâte d'être samedi midi et de monter sur le vélo", a lancé Bardet, aux 5.000 spectateurs, sur la place et le long du petit parcours urbain, qui ont bravé la pluie intermittente pour accueillir les 176 coureurs.

Warren Barguil, vainqueur de deux étapes et meilleur grimpeur lors du précédent Tour de France, avait ouvert le bal sur les coups de 18h30, avec sa nouvelle formation Fortuneo.

Pour l'occasion, la statue Napoléon avait revêtu une écharpe aux couleurs des maillots distinctifs (jaune, blanc, vert et blanc à pois rouges). Les habitants de La-Roche-sur-Yon pourront voir encore une fois les coureurs du Tour dimanche, avec l'arrivée de la deuxième étape.