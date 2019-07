Tour de France: Alaphilippe, le général pour plus tard

Julian Alaphilippe s'est surpris lui-même dans un Tour de France qu'il aura animé de bout en bout. Au point de vouloir, peut-être, tenter de le gagner un jour, même si le profil du Français semble le pousser dans un premier temps vers d'autres objectifs.

On lui a posé la question des dizaines de fois pendant trois semaines, il n'y a finalement répondu qu'en partie: "Viser le classement général, peut-être que cela viendra dans les années à venir (...) Mais pas l'année prochaine", assure le coureur de Montluçon.

A l'issue de son Tour de France terminé en héros, après 14 jours en jaune et une 5e place au général, Alaphilippe confie d'un côté "rester le même", mais ne peut cacher que ce Tour "aura changé beaucoup de choses" et qu'il aura "beaucoup appris sur (lui)-même".

"Avant de venir, il n'imaginait pas pouvoir jouer la gagne sur le Tour. Il s'est prouvé l'inverse donc il y aura peut-être des choses qui vont mûrir dans sa tête", confirme son cousin et entraîneur Franck Alaphilippe.

- Objectif Tour des Flandres -

Sauf que ni l'un, ni l'autre ne s'imaginent préparer pour 2020 le classement général de la Grande Boucle. "C'est quelque chose qui prend des mois, même des années", affirme le coureur de l'équipe Deceuninck. "Il s'est fixé d'autres objectifs depuis longtemps", prolonge Franck, conscient que le "profil complet" de son poulain rend de nombreuses courses "à sa portée".

"J'ai envie de découvrir le Tour des Flandres", glisse le puncheur de 27 ans. "Il y a aussi les Championnats du monde", complète son cousin.

Numéro 1 mondial et 12 fois victorieux cette saison, Alaphilippe va d'abord prendre du repos. Seules deux courses figurent à son programme: la Clasica San Sebastian samedi, le Tour d'Allemagne fin août. Avant, s'il est sélectionné, d'enfiler le costume national pour des Mondiaux dont le parcours lui convient, dans le Yorkshire (29 septembre).

Avec des ambitions à peine cachées: "Il rêve de porter le maillot de champion du monde de la même manière qu'il rêvait de porter le maillot jaune une fois dans sa vie", dit son entraîneur.

"Ce sont des objectifs quand même beaucoup plus dans ses cordes, plutôt que de vouloir tout mettre sur le Tour", poursuit celui-ci.

- La barrière de l'altitude -

Le tempérament du jeune homme se prête en effet mieux à ces courses d'un jour: "Je préfère avoir fait 14 jours en jaune et gagné deux étapes, que n'avoir rien fait et de finir troisième", a-t-il assuré dimanche. Son équipe, spécialiste de ces épreuves, aussi: "Nous n'avons pas l'équipe pour la montagne et nous ne l'aurons pas pour 2020", assumait le patron de la formation Deceuninck Patrick Lefévère avant la dernière semaine.

Malgré tout, "Julian a franchi un cap", juge son entraîneur, qui ne s'étonnerait pas que "des idées arrivent dans sa tête". Sa victoire sur le contre-la-montre de Pau indique qu'il peut rivaliser avec les leaders dans cet exercice. "Son point faible, c'est la haute montagne et les longs cols", pointe Franck Alaphilippe. "Il peut s'améliorer, mais fera-t-il partie des meilleurs grimpeurs ? Aucune garantie."

Toutefois, ne terminer qu'à quatre minutes du maillot jaune sur l'édition 2019, l'une des plus montagneuses de l'histoire, cela promet pour la suite. "C'est vrai qu'un Tour avec moins de cols à plus de 2000 mètres, ça lui serait plus favorable", affirme l'entraîneur. L'édition 2020 ira "moins haut", a prévenu l'organisation. Pas suffisant pour convaincre Alaphilippe de changer ses plans pour le moment.