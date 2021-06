Tour de France: Alaphilippe sur le Tour, choix payant dès le premier jour

De l'or olympique ou du maillot jaune, quelle couleur scintille le plus? Julian Alaphilippe a tranché le débat samedi, en s'imposant dès la première étape du Tour de France, de quoi valider sa stratégie de miser sur la Grande Boucle au détriment des JO.

Au moment d'annoncer mi-mai sa décision de renoncer aux Jeux (23 juillet-8 août), le coureur de la Deceuninck avait parlé d'une décision "mûrement réfléchie". Le départ pour Tokyo prévu dès le soir de l'arrivée du Tour à Paris (18 juillet), et la tenue de la course en ligne six jours plus tard, était incompatible avec "des objectifs de fin de saison". Parmi ces objectifs: les championnats du monde de Louvain, fin septembre en Belgique, où il défendra son titre conquis en 2020 à Imola (Italie).

Et si le sélectionneur français Thomas Voeckler avait assuré respecter "totalement" et comprendre sa décision, "Julian doute souvent", a rappelé samedi à l'arrivée son équipier belge Dries Devenyns, un proche parmi les proches.

Une anxiété qui aurait pu être alimentée par la chute collective dans laquelle il a été pris dans le final de l'étape.

"On est rentrés calmement", a assuré le vainqueur après avoir franchi la ligne. "Tout le monde a fait un gros boulot dans l'équipe."

Même sérénité dans l'ascension de la Fosse-aux-Loups, qui l'a vu partir à plus de deux kilomètres de la ligne samedi à Landerneau... pour ne plus jamais se retourner!

"Ca l'a soulagé d'avoir annoncé cette décision" (de renoncer aux JO), a expliqué après coup son entraîneur et cousin Franck Alaphilippe. "Même si ce n'est pas facile, puisque les JO, il ne les refera peut-être pas", a-t-il ajouté.

Outre la motivation d'exhiber son maillot arc-en-ciel devant son public, Alaphilippe a aussi privilégié le Tour aux JO précisément en raison du profil des deux premières étapes, riches en ascensions pour puncheurs, a confirmé Franck.

- "Toujours plus haut" -

Au-delà de son choix de favoriser le Tour, l'autre grande question d'avant-Tour portait sur la capacité de Julian Alaphilippe à ramener le maillot jaune à Paris, après son épopée de quatorze jours avec la tunique de leader en 2019.

Aussi impressionnante qu'elle soit, sa démonstration de la première étape n'apportera pas de réponse claire. Le champion du monde était sur son terrain de puncheur, et les principaux battus du jour sont ses rivaux van Aert et van der Poel, davantage que les leaders d'Ineos ou les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic.

Mais sa victoire avec plusieurs longueurs d'avance - huit secondes d'avance sur Michael Matthews et Primoz Roglic, pourtant pas maladroits quand la route s'élève - n'éteindra certainement pas les espérances de ses fans, massés en nombre le long des routes bretonnes, qui avec le maillot arc-en-ciel, qui avec un calicot à la gloire de leur héros.

"Il faut être lucide et conscient que le scénario de 2019 avec quatorze jours en jaune est difficile à reproduire", a jugé avant le départ +Alaf+, sans doute soucieux de s'épargner le poids d'attentes trop élevées.

"Je connais très bien Julian et il est capable de tout", a rétorqué van der Poel.

Les deux camarades puncheurs pourront s'expliquer à nouveau dimanche, puisque la 2e étape est tout aussi riche en montées sèches que sa devancière.

"Depuis deux, trois ans, le Tour me sourit et je me fixe des objectifs chaque fois plus hauts", a déclaré le premier maillot jaune du Tour 2021 quelques minutes après sa victoire. Après s'être extirpé de la Fosse-aux-Loups, le chasseur Alaf a encore les crocs.