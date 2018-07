Tour de France: Barguil ne voit pas Froome sur le podium, mais Bernal comme révélation

Warren Barguil, vainqueur de deux étapes et meilleur grimpeur du Tour de France l'an passé, s'attend à une édition 2018 avec des surprises et ne voit pas Chris Froome sur le podium, misant plus sur le Colombien Egan Bernal comme révélation.

A la question de savoir qui Barguil voyait sur le podium sur les Champs-Élysées le 29 juillet, le Breton de 26 ans a cité, jeudi en conférence de presse, le Slovène Primoz Roglic (Lotto NL), le Colombien Rigoberto Uran (EF-Drapac) et le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale).

"Je ne peux pas dire l'ordre, mais je pense que ce podium-là, ce serait un beau podium à Paris", a estimé Barguil. Et d'ajouter à la liste l'Italien Vincenzo Nibali (Bahrein), qui "sait se préparer, et il est très fort en troisième semaine".

Et Chris Froome, quadruple vainqueur de l'épreuve (2103, 2015, 2016, 2017), dans tout ça ? Pas sur le podium ? "Non, parce que c'est bien les victoires avec des surprises, non ?", a-t-il dit avec le sourire. "Ce n'est pas le mal que je lui souhaite, mais je pense que ce sera un Tour avec des rebondissements".

"Faire Giro/Tour, c'est très dur. Physiquement le Giro a été dur pour ceux qui l'ont fait, comme Tom Dumoulin, et ils risquent de le payer dans la troisième semaine", a-t-il ajouté.

Du côté de la Sky de Froome, il pronostique le Colombien Egan Bernal, 21 ans et plus jeune coureur engagé, comme révélation. "Il l'a déjà montré au Tour de Catalogne, il est une jambe au-dessus. Ce sera la grosse révélation de ce Tour de France".