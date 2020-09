Tour de France: Bernal a "perdu trois ans de sa vie" dans la 15e étape

Egan Bernal, défaillant dimanche dans le Grand Colombier, a déclaré avoir "perdu trois ans de sa vie" dans la 15e étape du Tour de France qu'il a terminée à plus de 7 minutes des premiers.

Vainqueur sortant du Tour, le jeune Colombien (23 ans) a été sorti de la lutte pour le maillot jaune, toujours porté par le Slovène Primoz Roglic.

"J'ai souffert depuis la première montée, je pense que j'ai perdu environ trois ans de ma vie sur l'étape d'aujourd'hui", a déclaré Bernal aux journalistes après l'arrivée.

"J'allais à plein régime en espérant un miracle, mais cela ne s'est clairement pas produit. J'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux et il faut accepter quand les autres sont plus forts. Je ne pouvais tout simplement pas les suivre", a-t-il ajouté avec sportivité.

Bernal n'a pas non plus voulu justifier sa mauvaise performance par la blessure au dos qui a provoqué son abandon à la mi-août dans le Critérium du Dauphiné: "Evidemment, ce n'est pas la meilleure façon de démarrer le Tour et j'ai eu mal à toutes les étapes. Mais je ne peux pas m'abriter derrière le mal de dos. Aujourd'hui, c'était plus un mal aux jambes qu'au dos."

Interrogé sur la possibilité de monter sur le podium à Paris, il s'est montré franchement pessimiste: "Je ne pense pas que ce soit une option. Maintenant, je veux juste monter dans le bus, me reposer, voir ce que veut l'équipe et repenser la course."

Avant les Alpes, Bernal a reculé dimanche de la 3e à la 13e place du classement, à 8 min 25 sec de Roglic et près de 7 minutes de Rigoberto Uran, nouveau 3e.