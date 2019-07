Tour de France: "c'était infranchissable", explique Prudhomme

"C'était infranchissable", a déclaré le directeur du Tour Christian Prudhomme après l'arrêt de la 19e étape, vendredi, en raison d'une route rendue impraticable par un violent orage de grêle et une coulée de boue.

"Dans un premier temps, des orages de grêle très localisés sur 5 kilomètres mais très violents, des grêlons comme des balles de ping-pong. Ensuite, une coulée de boue de 50 centimètres d'épaisseur sur 20 mètres de long. La route était coupée", a expliqué le directeur du Tour à Tignes, site d'arrivée initialement prévu.

"Il n'y avait que ça à faire. Dès qu'on a été informé de la coulée de boue, on a décidé, avec le président du collège des commissaires et Thierry Gouvenou (directeur de course), d'arrêter les coureurs", a ajouté Christian Prudhomme.

"On a fait en sorte de les prévenir le plus vite possible. On n'avait pas le choix, on les envoyait sinon au carton, la route était coupée. Ils étaient en plein effort, on leur a dit +ne prenez pas de risque+. Ils ne pouvaient pas comprendre sur le moment mais, après, quand ils ont vu les images...", a-t-il poursuivi.

"Les temps ont été pris à l'ancienne, à la main, au col de l'Iseran. Il n'y a pas de vainqueur d'étape mais il y a un maillot jaune (Egan Bernal) gagné dans la montée de l'Iseran, il est largement mérité", a conclu le directeur du Tour, adage à l'appui: "Contre la nature on ne peut rien faire."