Tour de France: CCC reprend l'équipe BMC avec Van Avermaet pour leader

Le Belge Greg Van Avermaet, maillot jaune du Tour de France, courra l'an prochain pour CCC, qui reprendra en fin d'année la formation BMC dont le parraineur se retire.

"Nous cherchions une opportunité de rejoindre le WorldTour et c'était l'occasion parfaite de nous associer à une équipe bien établie et respectée avec Greg Van Avermaet en tant que leader", a déclaré Dariusz Milek, propriétaire et président de CCC, un groupe polonais de chaussures.

Le nom de l'équipe, qui sera la propriété de Dariusz Milek et aura Jim Ochowicz pour directeur général, n'a pas été annoncé officiellement.

"J'ai passé huit ans avec l'équipe et j'ai eu tellement de bons moments", a commenté Van Avermaet, cité par le communiqué de sa formation.

Le champion olympique de Rio a ajouté qu'"avoir une équipe plus ou moins axée sur moi et les classiques est une opportunité unique".

Cette précision renforce l'hypothèse d'un départ de l'Australien Richie Porte, l'autre leader du groupe qui est tourné vers les grands tours et les courses par étapes.

CCC possédait jusqu'à présent une équipe professionnelle, qui évoluait au niveau Continental Pro (2e division). "Ce n'est pas une fusion", a précisé toutefois le groupe polonais, qui dispose d'un réseau d'un millier de magasins en Europe et emploie quelque 13.000 personnes.