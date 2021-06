Tour de France: chasseurs d'étapes ou hommes de classement, les Français à suivre

Si David Gaudu devrait porter les espoirs au classement général du Tour de France (26 juin-18 juillet), plusieurs autres coureurs français s'élanceront samedi de Brest pour gagner une étape, voire plus pour Julian Alaphilippe.

Voici les Français à suivre:

. Gaudu, l'homme du général

Il est le successeur désigné de Thibaut Pinot au sein de la Groupama-FDJ pour les grandes courses à étapes: David Gaudu (24 ans) aborde le Tour en visant un bon classement général à l'arrivée.

Motivation supplémentaire pour le Finistérien: la Grande Boucle partira cette année de ses terres bretonnes.

"Ça peut être un petit rêve d'aller chercher un maillot jaune et une victoire d'étape en haut de Mûr-de-Bretagne" (arrivée de la 2e étape), confiait-il récemment.

Au vu de ses derniers résultats en contre-la-montre et de son mémorable Tour 2019, Julian Alaphilippe (qui s'était fait arracher son maillot jaune par le futur vainqueur Egan Bernal à deux jours de l'arrivée à Paris) pourrait aussi nourrir des ambitions.

"Je pense que ça sera compliqué de gagner cette année, mais pourquoi pas l'an prochain?" a soutenu le puncheur de la Deceuninck.

En ce qui concerne les victoires d'étape, le champion du monde se dit "très motivé par les étapes avant le contre-la-montre individuel" (5e étape). Les deux premières, au profil accidenté, devraient lui plaire.

. Chasseurs d'étapes tout-terrain

Sprinteurs, puncheurs, grimpeurs: la France dispose d'atouts sur presque tous les terrains pour les victoires d'étape.

Pour les emballages massifs, Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Christophe Laporte (Cofidis), Bryan Coquard (BB Hotels) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) ont tous des arguments d'importance différente à faire valoir.

Le Picard, déjà auréolé de huit victoires cette saison, prévoit "pas mal d'opportunités pour les sprinteurs" pour son retour sur le Tour, trois ans après sa dernière participation. Pas moins de huit étapes sont en effet répertoriées comme plates.

Pour les étapes vallonnées, outre le maître-atout Alaphilippe, le double vainqueur d'étape sur le Tour 2017 Warren Barguil (Arkéa-Samsic) ou Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) devraient être les meilleures chances françaises, malgré un palmarès pour l'heure maigre cette saison.

En montagne, Guillaume Martin (Cofidis) visera une victoire d'étape. Douzième puis onzième au classement général en 2019 et 2020, le Normand a relégué la course au maillot jaune au second plan pour cette édition, en raison notamment des deux contre-la-montre au programme (5e et 20e étapes).

En forme sur le récent Tour de Suisse et déjà vainqueur d'étape sur la Vuelta en 2016, Pierre Latour (TotalEnergies) pourrait aussi surprendre dans les ascensions.

"Je préférerais mille fois gagner une étape que finir douzième", confirme le Drômois. "Avoir regagné au Tour des Asturies (début mai), ça m'a remis en confiance. Mais sur des courses WorldTour, il faut vraiment que tout soit aligné pour arriver à gagner".

. Débutants affamés

En sélectionnant Aurélien Paret-Peintre et Dorian Godon (25 ans tous les deux) pour leur premier Tour de France, la direction d'AG2R Citroën a choisi de récompenser des coureurs déjà vainqueurs cette saison.

Le premier a gagné le GP La Marseillaise en tout début de saison, et le second vient de s'adjuger Paris-Camembert pour la deuxième année d'affilée.

"Je vais essayer de me concentrer sur le classement général avec Ben O'Connor", confie Paret-Peintre.

Attention également à Bruno Armirail: principal lieutenant de Gaudu, le Tarbais de 27 ans compte deux podiums sur le dernier mois.

"C'est bien de faire des podiums, des top 5, mais au bout d'un moment il faut gagner", a averti Armirail jeudi aux championnats de France.

. Les grands absents

Aux côtés de Thibaut Pinot, Bardet fait justement figure de principal absent français de la Grande Boucle.

Arrivé dans l'équipe DSM en début de saison, le 2e du Tour de France 2016 et triple vainqueur d'étape a disputé le Giro en mai et s'alignera aussi sur la Vuelta (14 août-5 septembre).

Pinot, troisième du Tour en 2014, soigne quant à lui des douleurs au dos persistantes et n'a plus couru en compétition depuis avril.

Le spécialiste du contre-la-montre Rémi Cavagna (Deceuninck), sacré champion de France sur la course en ligne dimanche à Epinal, fait l'impasse sur la Grande Boucle après avoir déjà disputé le Tour d'Italie en mai.

Vainqueur d'une étape en 2015, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) est lui aussi forfait, sur blessure (fracture du bassin).