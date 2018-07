Tour de France: Dumoulin a "pris le Tour comme il venait"

Satisfait de sa deuxième place au général derrière Geraint Thomas, le Néerlandais Tom Dumoulin a expliqué samedi avoir "pris le Tour comme il venait", après avoir terminé deuxième du Giro.

QUESTION: Quel sentiment domine ? La déception d'une nouvelle deuxième place après celle du Giro ou la satisfaction d'un premier podium au Tour ?

REPONSE: "Je suis très content. Je ne suis pas frustré, je suis satisfait de ma 2e place. Si quelqu'un m'avait dit après le Giro que j'ai fait que j'allais gagner une étape et finir deuxième du Tour, j'aurais signé aussitôt. J'ai un immense respect pour Geraint (Thomas). Il était vraiment le plus fort. Il n'a fait aucune erreur et je n'ai jamais pu le mettre en danger. Il mérite vraiment sa victoire."

Q: Comment gagner le Tour face à l'équipe Sky ?

R: "Ils ont plus d'argent mais ce n'est pas ça qui a fait la différence, au Giro et au Tour. A la fin, ce sont les jambes qui parlent. Vous avez beau avoir l'équipe la plus forte, ça ne vous sert à rien si vous n'avez pas les meilleurs coureurs. Deuxième du Tour, c'est un accomplissement de mon point de vue. Je veux essayer de le gagner un jour. On doit voir ce que l'on peut améliorer. J'ai seulement 27 ans. L'an prochain, je courrai seulement un grand tour. Les deux dernières années, je me suis concentré sur le Giro. Ce serait logique que je me fixe sur le Tour l'an prochain. Mais il faut voir le parcours. S'il ne me plaît pas, je pourrais décider de faire le Giro. Ce n'est pas sûr à cent pour cent que je sois au départ."

Q: Finalement, le Giro a été une bonne préparation cette année...

R: "Non, le Giro n'est pas une préparation, c'est une course à part entière. Cette année, je me suis vraiment focalisé sur le Giro. J'ai pris le Tour de France comme il venait, même si je l'ai bien préparé. La semaine supplémentaire (entre le Giro et le Tour) a fait la différence. J'ai eu le temps de me reposer. L'année prochaine, il y aura une semaine en moins. Pour ceux qui veulent doubler, ce sera quasiment impossible. A mon avis, trois semaines et demi ne sont pas suffisantes. Ce serait bien de maintenir le calendrier de cette saison."