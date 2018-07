Tour de France: Froome "deux poids deux mesures" pour Nibali

La décision rendue en faveur de Chris Froome représente "deux poids deux mesures", de l'avis de l'Italien Vincenzo Nibali qui s'est exprimé vendredi à la veille du départ du départ du Tour.

"Les motifs pour lesquels il a été innocentés ne sont pas clairs pour tout le monde, on n'a pas eu accès aux informations", a estimé le vainqueur du Tour 2014 qui a vécu de près, en tant que voisin, l'affaire de son compatriote Diego Ulissi, confronté lui aussi en 2014 à un cas d'excès de salbutamol.

"Il est évident que c'est deux poids deux mesures", a-t-il estimé. "Des circonstances semblables, une analyse positive pour une seule journée et des conclusions diamétralement opposées, même si les valeurs de l'un (Froome) étaient nettement supérieures à celles de l'autre (Ulissi)".

"Quand ma femme m'a appris la nouvelle, je lui ai répondu: 'tant mieux pour lui'. Nous savions que ce serait blanc ou noir et c'est ce qui s'est passé", a poursuivi le Requin de Messine.

Sur la stratégie à suivre dans le Tour, Nibali a expliqué: "Une grande course par étapes se divise semaine par semaine. Dans la première, il faut faire attention aux pièges et ensuite tirer un premier bilan. Ensuite, les montagnes arrivent et, dans la troisième, l'attaque ou la défense dépendent du classement et de l'énergie disponible. C'est donc impossible pour le moment de prévoir".

Agé de 33 ans, le Sicilien a gagné les trois grands au cours de sa carrière. Cette saison, il s'est imposé contre toute attente dans Milan-Sanremo, la première grande classique de l'année.