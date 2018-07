Tour de France: hécatombe chez les sprinteurs

En moins de vingt-quatre heures, cinq sprinteurs du peloton ont abandonné sur les routes du Tour de France, la 12e étape vers l'Alpe d'Huez (Isère), jeudi, aura été fatale au Colombien Fernando Gaviria, au Néerlandais Dylan Groenewegen et à l'Allemand André Greipel.

Ces trois abandons parmi les hommes les plus rapides du peloton viennent s'ajouter à ceux du Britannique Mark Cavendish et de l'Allemand Marcel Kittel, après la 11e étape, tous deux arrivés hors délai mercredi à La Rosière (Savoie).

A 23 ans, Fernando Gaviria (Quick Step) avait été l'un des animateurs de la première semaine. Il avait remporté la première étape entre Noirmoutier-en-l'île et Fontenay-le-Comte et avait revêtu le premier maillot jaune du Tour 2018. Par la suite, il s'était imposé à Sarzeau pour la 4e étape.

Autre double vainqueur d'étape, Dylan Groenewegen (Lotto NL) avait mis plus de temps à trouver le rythme, avant de s'imposer lors des 7e et 8e étape, confirmant ainsi son succès l'an passé sur les Champs-Élysées à Paris.

Jeudi, il s'est arrêté bien avant la dernière des trois grandes ascensions du jour, l'Alpe d'Huez, de même que Greipel et Gaviria.

Le dernier des onze succès d'André Greipel (Lotto) sur le Tour de France est un peu plus ancien. Le "Gorille de Rostock", âgé de 36 ans, s'est imposé pour la dernière fois en 2016 et la dernière étape sur les Champs-Élysées.

Parmi les meilleurs sprinteurs du Tour, il ne reste plus que le Slovaque Peter Sagan (Bora), le Norvégien Alexander Kristoff (Emirats) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Sagan occupe actuellement la tête du classement par points, et peut viser un sixième maillot vert à Paris, et égaler le record de l'Allemand Erik Zabel.