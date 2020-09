Tour de France: la mainmise de la Slovénie, le naufrage de Bernal

Mainmise de la Slovénie sur le Tour de France: Tadej Pogacar a battu au sprint Primoz Roglic, dimanche, au sommet du Grand Colombier, où le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, a perdu plus de 7 minutes dans la 15e étape.

Si l'écart s'est resserré entre Roglic et Pogacar au classement, 40 secondes désormais, il s'est considérablement accru avec leurs adversaires.

Le premier d'entre eux, le Colombien Rigoberto Uran, pointe à plus d'une minute et demie, avant la traversée des Alpes dans la troisième et dernière semaine de course.

Fait majeur de cette étape, le retard de Bernal symbolise l'échec de l'équipe Ineos, anciennement Sky, son premier depuis 2014 dans le Tour de France dont elle a gagné sept des huit dernières éditions.

Concentrée sur un seul leader, à l'inverse de l'année passée quand elle avait réalisé le doublé (Bernal 1er, Geraint Thomas 2e), la formation britannique a volé en éclats.

Son jeune leader, 23 ans, a lâché prise loin de l'arrivée, à 13 kilomètres du sommet, alors que le groupe des favoris comptait encore quelque 20 coureurs.

- Jumbo en mode rouleau compresseur -

Par comparaison, la formation Jumbo a imposé son mode de rouleau compresseur jusqu'aux derniers hectomètres.

Avec le Belge Wout Van Aert, qui a grimpé au rythme de Bernal après avoir longtemps dicté un rythme étouffant, puis le Néerlandais Tom Dumoulin jusqu'après la flamme rouge symbolisant l'entrée dans le dernier kilomètre.

Au sprint, Roglic a été battu par Pogacar qui l'avait déjà devancé sept jours plus tôt, à Laruns, dans la seconde journée pyrénéenne.

"Je voulais vraiment gagner l'étape, Tadej a été un peu plus fort", a déclaré Roglic avant de rapidement se consoler: "C'est une bonne journée".

Le Slovène, vainqueur de la dernière Vuelta, a souligné le travail de son équipe Jumbo, omniprésente au long de cette étape de 174,5 kilomètres: "Il faut une grande équipe pour gagner, le cyclisme n'est pas un sport individuel."

"Les Jumbo ont dicté le rythme dans les trois ascensions", a confirmé Pogacar, qui a attendu le sprint sur la pente raide menant à 1.501 mètres d'altitude. Le jeune Slovène, qui découvre le Tour à 21 ans, a remporté son deuxième succès et a lorgné ouvertement le maillot jaune: "J'essayerai si une chance se présente. J'espère que le meilleur se produira dans la troisième semaine."

Pour Bernal mais aussi pour le chef de file historique du cyclisme colombien,, Nairo Quintana, la journée est à oublier.

- Le recul de Quintana -

Deux jours après sa chute sur la route du Puy Mary en même temps que Romain Bardet, Quintana a flanché dans le Grand Colombier, avant même Bernal. Il a certes perdu moins de temps (3 min 50 sec) sur la ligne mais a probablement laissé ses chances de podium sur la montagne jurassienne, quasiment dépourvue de spectateurs en raison d'un arrêté préfectoral lié à la situation sanitaire.

Pierre Rolland, rescapé d'une échappée lancée en début d'étape, a résisté jusqu'à 13 kilomètres de l'arrivée, dans le site du département de l'Ain dominant le Rhône. Le Français, très en vue depuis plusieurs jours, a vu revenir sur lui le train jaune et noir de l'équipe de Roglic, qui était encore entouré par quatre coéquipiers à cet instant déterminant de la course. Le moment-clé du recul de Bernal, qui est apparu asphyxié par le rythme, au point de tirer la langue dans le sillage de son saint-bernard polonais, Michal Kwiatkowski.

Faut-il en conclure que le suspens est déjà tué ? Roglic, interrogé après l'arrivée, a répondu sans nuance à la veille de la seconde journée de repos en Isère: "J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Notre position est très bonne mais la course est loin d'être finie."