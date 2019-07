Tour de France: "le rêve continue" pour Mike Teunissen

"Le rêve continue", de l'aveu de Mike Teunissen qui a gagné la 2e étape du Tour de France, avec son équipe Jumbo, dimanche à Bruxelles, et espère bien garder le maillot jaune au-delà de la prochaine étape.

QUESTION: Comment avez-vous passé ces dernières 24 heures ?

REPONSE: "J'ai déjà dit que c'était comme un rêve. Quand le rêve devient réalité, c'est difficile d'avoir une vision claire. J'y ai repensé toute la nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Ce matin, je savais qu'il y avait la possibilité de faire un grand résultat. Avoir le maillot jaune a apporté un surcroît de motivation. On avait préparé ce contre-la-montre depuis longtemps, c'était l'objectif, on a roulé à fond. Quand on a entendu qu'on avait le meilleur temps, on a eu un moral encore plus fort, on a volé littéralement jusqu'à l'arrivée. C'est une très grande performance. Le rêve continue."

Q: Comment expliquez-vous la progression de votre équipe en douze mois (13e en 2018) ?

R: "Déjà, je ne faisais pas partie de l'équipe l'an dernier. Il y a une grande différence entre l'équipe de l'an passé et celle de cette année qui s'est améliorée à tous points de vue, en ce qui concerne les équipements et les vélos. On a fait aussi des tests en soufflerie, on a déterminé mathématiquement la position idéale de chaque coureur. L'équipe a aussi retenu des coureurs forts pour trois semaines, certes, mais en pensant précisément au contre-la-montre. L'apport de Tony Martin et Wout Van Aert est capital, c'est grâce à eux que l'on a gagné. Tony est toujours désireux de partager son expérience. Aujourd'hui, quand certains d'entre nous étaient un peu nerveux, Tony est venu nous dire qu'il fallait simplement prendre du plaisir à rouler. Il a joué un rôle crucial."

Q: Le final de l'étape d'Epernay (lundi) vous convient bien...

R: "Je l'avais dit avant le départ, j'avais des ambitions sur cette étape. Je conserve cette ambition. Avec Wout Van Aert, on est deux des favoris de la l'étape. On a montré notre niveau ces deux derniers jours. Je connais bien Wout, on s'entend bien. J'espère que l'un de nous deux fera un bon résultat. Peut-être les deux... J'espère garder le maillot jaune. Mais ce sera peut-être Wout qui le prendra. En tout cas ces deux jours resteront formidables."