Tour de France: Moscon, un coéquipier de Froome, exclu pour violence

L'Italien Gianni Moscon, un coéquipier de Chris Froome dans la formation Sky, a été exclu du Tour de France pour une altercation dimanche pendant la 15e étape, a-t-on appris de source officielle.

Moscon s'en est pris à un autre coureur en début d'étape, peu après le départ de Millau.

Selon les précisions d'un officiel à l'AFP, l'Italien a tassé un coureur de l'équipe Fortuneo, qui voulait protéger la tentative d'échappée de son leader Warren Barguil et a commis un geste violent.

L'incident a été qualifié d'"agression particulièrement grave" et le jury des commissaires a tranché en début de soirée.

"Nous soutenons et acceptons la décision des organisateurs du Tour. Nous aborderons cet incident avec Gianni après le Tour et déciderons si des mesures supplémentaires doivent être prises", a affirmé le manager général de Sky, Dave Brailsford, évoquant un comportement inacceptable et présentant les excuses de l'équipe au coureur de Fortuneo.

Moscon, 24 ans, a déjà été crédité de plusieurs incidents par le passé, bien qu'il n'en soit qu'à sa troisième saison dans le peloton professionnel sous les couleurs de Sky.

L'année passée, le Trentin a été suspendu en interne par sa propre équipe, au printemps, après des insultes racistes à l'égard du Français Kevin Reza.

En fin de saison, il a été accusé par le Suisse Sébastien Reichenbach, qui avait soutenu Reza, d'avoir provoqué sa chute dans une course en Italie (Trois Vallées Varésines). Mais il n'a finalement pas été sanctionné par la commission de discipline de l'Union cycliste internationale (UCI), qui a rendu son verdict le mois dernier, semble-t-il faute de preuves.

"Gianni et l'équipe ont toujours contesté ces accusations", avait alors réagi Sky. "Nous soutenons Gianni. Nous sommes ravis qu'il puisse tirer un trait sur cette affaire. C'est un jeune coureur talentueux qui va beaucoup nous apporter ces prochaines années".

Moscon s'est mis en évidence l'an passé, tant dans les classiques (5e de Paris-Roubaix, 3e de la Lombardie), que dans la Vuelta, dans laquelle il a travaillé pour Froome.

L'Italien disputait son premier Tour de France.

Après cette mise hors course, les deux leaders de Sky, le maillot jaune Geraint Thomas et le vainqueur sortant Chris Froome, n'ont plus que cinq coéquipiers (Bernal, Castroviejo, Kwiatkowski, Poels et Rowe).