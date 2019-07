Tour de France: Pinot se l'était promise !

Lever les bras au sommet du col du Tourmalet, devant tous les favoris du Tour de France, après une semaine frustrante: l'image trottait dans la tête de Thibaut Pinot depuis son débours chronométrique de lundi à Albi, elle est devenue réalité samedi au prix d'un finish plein de "rage".

Pinot, Pinot, Pinot... Ces cinq lettres, omniprésentes sur le bitume des 19 kilomètres de la montée du Tourmalet, ont presque semblé gravées sur les pentes de ce géant pyrénéen. Gravées dans les yeux d'un public plus fou que jamais dans les derniers hectomètres de cette 14e étape, ceux que le grimpeur français avait choisis pour placer son accélération décisive.

"Thibaut, Thibaut, Thibaut !" Tout en haut de ce col mythique, à 2115 mètres d'altitude, ce n'est plus le nom, mais bien le prénom du champion français qui a ensuite longtemps résonné, repris en choeur par la foule au moment de la cérémonie du podium.

Sur la plus haute marche, le grimpeur de l'équipe Groupama-FDJ a eu du mal à contenir son émotion. Après avoir eu "la chair de poule" pendant toute la montée du col, il a pu enfin sourire, empli de bonheur, mais aussi d'un soulagement palpable.

- "J'ai pris une claque" -

Car cette victoire, il l'avait "cochée". Bien avant le départ du Tour, une première fois. Et sans aucun doute une deuxième fois, lundi soir à Albi, après avoir tenté de comprendre comment il avait pu perdre 1 min 40 sec sur une étape de plat ce jour-là, ruinant en quelques minutes tous les efforts d'un début de Grande Boucle idéal.

"J'ai pris une claque comme j'en ai rarement prise", a-t-il raconté, libéré et ravi d'avoir rempli le contrat qu'il s'était fixé après ce cuisant revers d'Albi. "Dès la journée de repos, on s'est remis la tête à l'endroit et on est repartis plus motivés que jamais, encore plus qu'avant peut-être", a-t-il expliqué, insistant plusieurs fois sur la "rage" qui l'habite, qui l'a habité plus encore depuis quelques jours.

"Hier déjà" (vendredi), au moment de prendre le départ d'un contre-la-montre parfaitement mené (7e place), "j'avais cela en moi". "Et aujourd'hui (samedi), j'y ai pensé dans la montée finale. Je ne pouvais pas quitter le Tour sans une victoire d'étape", a-t-il affirmé.

- "Tu es très grand !" -

Cette éventualité semblait aussi impossible à toute l'équipe Groupama-FDJ, à commencer par son patron Marc Madiot. Toute la semaine, il avait martelé que son poulain n'allait pas en rester là. Que ce débours d'Albi avait été "fondateur". Que "samedi, on va rouler !". Que "Pinot, c'est un très grand coureur".

Comme dans un rêve, le souhait le plus puissant du manager s'est déroulé sous ses yeux, dans le décor poussiéreux et prestigieux du Tourmalet. "T'es un grand ! Tu es très grand ! Tu vas le faire", a-t-il hurlé, comme possédé, dans les ultimes instants de l'étape, les yeux rivés sur une télévision installée près de l'arrivée. Avant de s'enfuir en courant, plein d'enthousiasme, retrouver son leader.

"Je suis très heureux et surtout très fier de ce que l'équipe a pu donner. On a des garçons qui donnent", se réjouira-t-il quelques minutes plus tard.

Pinot, lui, a peiné à trouver les mots pour qualifier son exploit, qui le replace à la 6e place du classement général (à 3 min 12 sec de Julian Alaphilippe, et 70 sec de Geraint Thomas). Submergé, le coureur des Vosges a d'abord dû retenir ses larmes, tellement déboussolé qu'il en est même venu à confondre le Tourmalet avec l'Alpe d'Huez en conférence de presse.

Qu'importe, il a gagné dans un col légendaire, et c'est "grandiose", comme il le décrit lui-même. "Dans une carrière, ça compte."