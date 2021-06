Tour de France: pneumothorax pour Lemoine, incertitude pour Hirschi

Cyril Lemoine, qui a chuté samedi dans la première étape du Tour de France, souffre de quatre côtes cassées et d'un pneumothorax modéré alors que le Suisse Marc Hirschi est incertain pour la suite de la course.

Lemoine doit rester "hospitalisé, sous surveillance", pendant quelques jours à Brest, a précisé son équipe BB Hôtels.

Le Tourangeau est l'un des coureurs les plus touchés dans les chutes survenues dans les 50 derniers kilomètres de l'étape menant de Brest à Landerneau (Finistère).

Hirschi, qui a rallié l'arrivée très attardé, souffre pour sa part d'une forme de dislocation acromio-claviculaire à une épaule.

"Il n'a pas de fracture et aucune autre blessure à cette épaule", a précisé le directeur médical de l'équipe UAE, le Dr Jeroen Swart. "Nous ferons une réévaluation de son état et déciderons de son aptitude à poursuivre la course."

"Marc a fait une lourde chute mais nous espérons de bonnes nouvelles", a commenté le vainqueur sortant du Tour, le Slovène Tadej Pogacar. "Nous espérons une journée plus calme demain (dimanche)".

Enfin, le champion de Lituanie Ignatas Konovalovas a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, selon les précisions apportées par son équipe Groupama-FDJ.

"L'évolution est favorable mais il va rester la nuit à l'hôpital de Brest en observation et pour des examens complémentaires", a ajouté la formation de Konovalovas, l'un des éléments du train chargé d'emmener les sprints à Arnaud Démare.