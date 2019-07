Tour de France: Prudhomme répond aux accusations de pollution plastique

Le Tour de France a répondu mercredi aux députés qui s'étaient émus de la distribution en grand nombre d'objets en plastique par la caravane publicitaire, avant le passage des coureurs.

"Depuis maintenant cinq ans, nous avons entamé, avec nos partenaires, une politique de réduction du plastique dans les cadeaux que les marques offrent au public", a écrit le directeur du Tour Christian Prudhomme aux députés qui ont fait paraître dernièrement une tribune sur le sujet.

"Nous avons intégré au cahier des charges et aux normes que nous imposons à nos partenaires l'obligation de s'inscrire dans une démarche de réduction de l'usage du plastique. A titre d'exemple, les casquettes et tee-shirts qui ont pu autrefois être emballés dans un sac en plastique sont aujourd'hui systématiquement remis sans emballage", a précisé Christian Prudhomme.

Le directeur du Tour a rappelé que "les tracts, dépliants, prospectus, ont d'ores et déjà été purement et simplement bannis" de la caravane qui existe depuis 1930.

"Le nombre des cadeaux qui était de 18 millions en 2017 est passé à 15 millions en 2019 pour 31 marques et 160 véhicules festifs", a ajouté Christian Prudhomme qui a réagi aussi sur la qualité des cadeaux mise en cause par les députés: "Il nous semble que les marques ont tout intérêt à offrir des cadeaux qui plaisent au public et qui puissent être rapportés à la maison."

Dans sa lettre, le responsable de la Grande Boucle évoque également la sensibilisation des caravaniers au tri sur les zones départ et arrivée et le cas des zones sensibles dites "Natura 2000".

"Nous respectons scrupuleusement les recommandations du cabinet d'expertise Biotope qui établit une étude d'incidences environnementales dans les zones classées Natura 2000 pouvant aboutir à une non-distribution de la caravane dans un secteur donné, un arrêt de la sonorisation, le non survol des hélicoptères de la télévision", détaille Christian Prudhomme: "82 sites seront concernés sur le Tour de France 2019."

"Nous comprenons vos préoccupations qui sont aussi les nôtres", conclut-il, "et nous engageons à continuer d'agir pour améliorer encore davantage notre action dans ce domaine".

Dans leur tribune, une trentaine de députés, à l'initiative de François-Michel Lambert (groupe Libertés et territoires), et six ONG avaient dénoncé la pollution plastique engendrée par les "18 millions de goodies qui sont distribués et jetés dans la nature".

Ils avaient appelé les organisateurs à "stopper cette distribution": "Amoureux du Tour, plus encore amoureux de nos campagnes, de nos montagnes, de nos communes et de nos territoires, nous demandons aux organisateurs, aux partenaires, aux sponsors de prendre réellement conscience de ces réalités et de réfléchir pour l'avenir à un Tour plus écolo", avec une caravane publicitaire débarrassée de ces objets plastiques dont nous n'avons pas besoin."