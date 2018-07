Tour de France: quatre choses à savoir sur Primoz Roglic

Parcours, carrière, famille, réputation: quatre choses à savoir sur Primoz Roglic, vainqueur vendredi de la 19e étape du Tour de France:

Il a déjà été champion du monde dans un autre sport

Le Slovène a commencé le sport de haut niveau par le saut à skis, une discipline populaire dans son pays. Né en octobre 1989 à Trbovlje, il a grandi les skis au pied pour avoir passé l'enfance et l'adolescence à Kisovec, à une heure de route du tremplin de Planica, haut lieu du saut à skis.

En 2006, il décroche la médaille d'argent par équipes aux Mondiaux juniors. L'année suivante, c'est la médaille d'or dans la même catégorie. Sa carrière dans ce sport s'est arrêtée net le 16 janvier 2011, jour de sa dernière compétition. "Il n'y avait pas de raison particulière pour arrêter", dit-il. "Simplement le cyclisme a commencé à me plaire. Je l'ai commencé dans le cadre d'une rééducation après un accident de ski. Mais je n'aurais jamais pensé en arriver là."

Il a rejoint l'élite tardivement

Dès 2013, Roglic passe professionnel dans l'équipe Adria-Mobil, qui court en troisième division (catégorie continental). Deux ans plus tard, il gagne le Tour de Slovénie devant l'Espagnol Mikel Nieve, un grimpeur qui s'est souvent mis en valeur au Giro et à la Vuelta.

Recruté par la formation néerlandaise Lotto NL en 2016, à l'âge de 26 ans, il se signale sans attendre dès sa première saison dans l'élite en remportant dans les vignobles de Toscane un contre-la-montre du Giro, son premier grand tour.

Il s'est fait tatouer une inscription en latin

Fils unique d'un père ouvrier et d'une mère assistante de santé, le vainqueur de l'étape de Laruns s'est fait tatouer une croix sur le bras droit et une inscription en latin. "Je ne me rappelle plus vraiment le sens", disait-il l'an dernier au journal Libération en expliquant: "Non pas que je sois religieux mais je crois qu'il faut s'attacher à faire le bien, pour soi et pour les autres. Ce n'est pas toujours facile mais j'essaye."

Encore inconnu, il a été soupçonné de tricherie

Son nom a été cité dans un reportage télévisé, en 2016, sur les soupçons d'utilisation de moteur caché. Victime, à la fois, de son anonymat puisqu'il n'en était qu'à sa première saison au plus haut niveau et d'un changement de vélo de dernière minute avant son contre-la-montre victorieux du Giro, sa première monture ayant été refusée par les commissaires.

Après sa victoire l'an passé à Serre-Chevalier, la première d'un coureur slovène dans le Tour, Roglic avait réagi: "Ce sont des bêtises. Cela ne me concerne pas et cela ne me dérange pas."

A Laruns, il a dû répondre à une question sur la moto qui le précédait dans la descente de l'Aubisque et aurait facilité sa course. Interrogé sur ce bonus habituel pour les attaquants, Roglic, comme lassé, a préféré couper court: "Je n'étais pas dans son sillage, je n'en ai pas tiré avantage."