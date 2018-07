Tour de France: Sagan gagne et change de maillot

Champion du monde et maillot jaune: Peter Sagan a gagné le sprint agité de la deuxième étape et a pris la tête du Tour de France, dimanche, à La Roche-sur-Yon, à la veille du contre-la-montre par équipes.

La tension, toujours forte en début de Tour, a provoqué une série de chutes. La plus importante, à 1800 mètres de la ligne, a sectionné le peloton et anéanti les chances du Colombien Fernando Gaviria de rééditer son succès de Fontenay-le-Comte et garder le maillot jaune.

C'est un sprint en petit comité, une quinzaine de coureurs, que Sagan a enlevé pour signer sa 9e victoire d'étape dans le Tour. Mais le Slovaque s'est imposé de justesse face à l'Italien Sonny Colbrelli dans cette arrivée jugée en faux-plat montant.

"J'ai eu de la chance que Colbrelli ne me saute pas sur la ligne", a reconnu le champion du monde, qui avait été exclu du Tour l'an passé pour sprint dangereux. La "rock-star" du peloton avait été disculpé quelques mois plus tard par la fédération internationale.

Arnaud Démare a pris la troisième place de cette étape de 182,5 kilomètres devant l'Allemand André Greipel. "Je lance tôt", a expliqué le Français. "Je n'avais pas trop le choix, j'étais devant et je ne voulais pas me faire déborder".

- Le festival de Chavanel -

Cette très chaude journée, par une température supérieure à 30 degrés, a été animée par la très longue échappée de Sylvain Chavanel, qui s'est offert une journée d'applaudissements pour ce qu'il avait annoncé être sa dernière participation.

Parti avec le Néo-Zélandais Dion Smith et l'Autrichien Michael Gogl dès les premiers kilomètres, Chavanel s'est retrouvé seul au 35e kilomètres. Gogl s'est relevé et Smith l'a imité. Mais le doyen du peloton français (39 ans) a continué pour un festival aux allures de jubilé.

Chavanel a ouvert la route dans le bocage, entre deux haies serrées de spectateurs, d'autant que son équipe Direct Energie, dirigée par Jean-René Bernaudeau qui fêtait dimanche son 62e anniversaire, évolue à domicile en Vendée. Le Poitevin a compté un peu plus de 4 minutes d'avance sur le peloton conduit par l'équipe de Gaviria.

L'aventure s'est prolongée jusqu'à 14 kilomètres de l'arrivée. "Je me suis vraiment fait plaisir", a souri celui qui détient désormais seul le record des participations (18). Depuis 2001, le Français n'a pas raté une seule édition !

Le peloton a vécu au rythme des chutes. L'Espagnol Luis Leon Sanchez, quatre fois vainqueur d'étape par le passé, a dû jeter l'éponge à 40 kilomètres. Il avait été précédé dans la liste des abandons par l'Ethiopien Tsgabry Grmay, malade (douleurs abdominales).

A l'approche de La Roche-sur-Yon, le Britannique Adam Yates, 4e du Tour 2016, et le Suisse Silvan Dillier, un coéquipier de Romain Bardet précieux pour le contre-la-montre par équipes à venir, se sont aussi retrouvés à terre.

- Froome face à l'adversité -

Dillier souffre de contusions diverses et plaies superficielles. "Le premier bilan est encourageant", a commenté son directeur sportif Julien Jurdie, très inquiet dans un premier temps. "Silvan est une pièce essentielle dans le dispositif pour que l'on puisse faire un top 10."

Lundi, ce "chrono" de 35,5 kilomètres avec départ et arrivée à Cholet promet d'établir une première hiérarchie. Même si les deux derniers exercices dans le Tour se sont joués à la seconde, tant en 2013 qu'en 2015 (BMC devant Sky cette année-là à Plumelec).

L'équipe de Chris Froome, qui a dominé le mois dernier le "chrono" par équipes du Dauphiné, part favorite avec les formations Quick-Step et BMC, des habituées du podium ces dernières années au championnat du monde de la spécialité.

Froome, qui doit supporter l'hostilité (sifflets, pouces baissés, cris) d'une partie du public au départ des étapes, a avec lui cinq coureurs qui faisaient partie de l'équipe victorieuse au Dauphiné (Kwiatkowski, Moscon, Thomas, Castroviejo, Rowe).

Le vainqueur sortant du Tour pourrait ainsi se remettre en bonne position après ses déboires de la première étape, tout comme deux autres perdants du même jour, Adam Yates (Mitchelton) et l'Australien Richie Porte (BMC).

Dans son équipe, le Gallois Geraint Thomas a grignoté une seconde au passage du nouveau sprint intermédiaire situé dans le final et appelé "point bonus" (3, 2 et 1 sec aux trois premiers).

"Personne ne semblait vouloir y aller alors j'ai dit 'c'est pour moi'. On ne va pas laisser une seconde comme ça", a déclaré le lieutenant de Froome, désormais à portée (15 sec de Sagan et 9 sec de Gaviria) du maillot jaune.