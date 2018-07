Tour de France: trois choses à savoir sur Magnus Cort Nielsen

Naissance, débuts, profil... trois choses à savoir sur Magnus Cort Nielsen, vainqueur dimanche de la 15e étape du Tour de France à Carcassonne:

Il est né sur une île éloignée des côtes danoises

Magnus Cort Nielsen est né en 1993 à Bornholm, une île de la mer Baltique guignée dans l'histoire par les royaumes du Danemark et de la Suède. L'île a pour particularité d'être plus près des côtes suédoises (36 km) que danoises (137 km).

C'est là que le futur coureur professionnel a débuté dans le cyclisme. En privilégiant, dans les catégories de jeunes, le cyclo-cross et surtout VTT.

Il a commencé dans une équipe australienne

Le vainqueur de l'étape de Carcassonne n'a eu que l'embarras du choix au moment de choisir sa destination dans le WorldTour (1re division). Ses performances dans les courses de niveau continental avaient attiré l'attention des recruteurs et Giant, notamment, lui avait proposé un stage d'entraînement.

En 2015, Cort Nielsen a opté pour la formation australienne Orica (devenue Mitchelton), bien qu'aucun autre Danois ne figure dans l'effectif. "Je ne voulais pas rejoindre le World Tour uniquement pour être équipier et aller chercher les bidons", expliquait-il à l'époque. "Bien sûr, je vais le faire aussi mais l'idée avec Orica est de continuer à gagner des courses."

Il est plus qu'un sprinteur

Ses deux victoires d'étape de la Vuelta, à trois jours d'écart, l'ont catalogué dans la catégorie des sprinteurs. A chaque fois (à Gandia puis à Madrid), le Danois a réglé un tout peloton, certes privé des meilleurs spécialistes.

A en croire Alexandre Vinokourov, qui l'a recruté à la fin de l'année dernière pour l'équipe kazakhe Astana, et le directeur sportif Lars Michaelsen, Cort Nielsen possède un registre plus large. "Lars est venu me voir hier soir (samedi) dans ma chambre avec énormément de notes sur le parcours. Il avait vu que j'avais bien grimpé dans les Alpes et il m'a persuadé que cette étape était pour moi", a raconté le lauréat du jour.