Tour de France: un apéritif entre Morzine et Mégève

Apéritif dans les Alpes: le peloton du Tour de France s'est élancé mardi avec quelques minutes de retard sur l'horaire initial à 13h47 de Morzine en Haute-Savoie pour la 10e étape vers Megève sur un parcours relativement facile, prélude à deux étapes de montagne qui s'annoncent dantesques.

Au lendemain de la deuxième journée de repos, le peloton a enregistré deux nouveaux abandons à cause d'un test positif au Covid-19. C'est tombé cette fois sur l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange) et surtout sur le Néo-Zélandais George Bennett, un équipier du maillot jaune Tadej Pogacar chez UAE.

Pogacar avait déjà perdu un premier équipier samedi dernier en la personne du Norvégien Vegard Stake Laengen.

Au total, cinq coureurs ont dû quitter la course à cause du covid, avec aussi les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis).

Le Tour reprend par une étape de 145 kilomètres, et non 148 km comme initialement prévu, tracé dans les Alpes du nord mais sans le moindre col, entre Morzine et Megève.

Principale difficulté du jour, la montée d'arrivée (19,2 km à 4,1%) est classée en deuxième catégorie pour rejoindre l'altiport de Megève avec la banderole du GP de la Montagne placée à 2.200 mètres de la ligne.

Lors d'une journée ensoleillée et intégralement passée en Haute-Savoie, la route décrit une forme de boucle pour atteindre le lac Léman à Thonon-les-Bains et revenir vers Megève, puis grimper au-dessus de la station, 8,8 kilomètres plus loin.

Alors que la chaleur s'installe en France, les deux journées suivantes s'annoncent autrement plus difficiles avec deux étapes gargantuesques. Mercredi, les coureurs escaladeront les cols du Télégraphe et du Galibier pour arriver au col du Granon (11,3 km à 9,2%).

Le lendemain, jour de fête nationale en France, le Tour arrivera à l'Alpe d'Huez en passant par le Galibier, escaladé par l'autre versant, et la Croix-de-Fer.

Megève (3.100 habitants), ville-étape pour la troisième fois, a accueilli un contre-la-montre remporté par le Britannique Chris Froome en 2016.

Dans le Dauphiné 2020, l'arrivée d'étape avait ensuite été jugée à l'altiport et la victoire était revenue à l'Allemand Lennard Kämna.

L'arrivée à Megève est prévue vers 17h08 (horaire calculé à 43 km/h de moyenne).