Tour de La Provence: grand ciel bleu pour Ganna et Sky

Sous le ciel bleu de Camargue, l'Italien Filippo Ganna (Sky) a remporté la première étape du Tour de La Provence cycliste, courue jeudi contre-la-montre aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).

A l’issue des 8,9 kilomètres du chrono qu’il a effectués à près de 53 km/h de moyenne, le jeune et longiligne transalpin (22 ans, 1,93 m) a relégué le Néerlandais Sebastian Langeveld (Education First) à neuf secondes. Le Français Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) est 3e à 10 secondes.

"C'est une victoire importante pour moi. D'abord parce que j'ai changé d’équipe cette année. Et ensuite, parce qu'il s’agit de ma première victoire sur route", a commenté le double champion du monde (2016, 2018) et champion d'Europe (2017) de poursuite individuelle sur piste. Le Piémontais s'était distingué l'an dernier sous les couleurs d'UAE Emirates en prenant la 2e place du Tour de San Juan et en devenant vice-champion d'Italie du contre-la-montre.

"Mais cette fois, c'est différent, c'est une victoire", a-t-il dit en souriant. "Je sens que je suis plus fort que les autres années. J'ai changé la façon de m'entraîner par exemple", a-t-il poursuivi.

Lors de ce contre-la-montre inaugural, disputé par vent faible mais changeant, le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui effectuait sa rentrée, a pris la 15e place à 27 secondes. Son compatriote Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) est 30e à 37 secondes. Quant au champion du monde belge Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), il est encore plus loin au classement (59e à 51 secondes).

Vendredi, les puncheurs et les grimpeurs sont attendus dans le final de la 2e étape, qui relie Istres à La Ciotat sur 191,6 kilomètres. Ganna parviendra-t-il à garder son maillot de leader ? "Honnêtement, je ferai tout pour, mais je ne sais pas. Il y a une montée très difficile (la route des Crêtes, au km 179) juste avant l’arrivée", rappelle le vainqueur du jour.