Tour de Romandie: Marc Soler vainqueur et nouveau leader

Grand coup de Soler sous la pluie: le grimpeur espagnol Marc Soler s'est emparé en solitaire de la 3e étape et de la tête du classement général du Tour de Romandie vendredi à Estavayer, sur les rives du Lac de Neuchâtel.

Sous le déluge, Soler (Movistar) s'est extrait du groupe des favoris dans la dernière montée, la cote des Granges, à dix kilomètres de l'arrivée , et a plongé vers le final, où il a terminé avec 22 secondes d'avance sur les autres leaders.

Le grand perdant de la journée est l'ex-porteur du maillot jaune, l'Australien Rohan Dennis, qui a chuté sur la chaussée rendue glissante par des trombes d'eau. Le cuissard déchiré au niveau de la cuisse droite, il a lâché plus d'une minute sur les autres favoris.

Le Danois Magnus Cort Nielsen a réglé, devant Peter Sagan, le sprint du groupe de contre où figuraient notamment le vainqueur Tour de France 2018, Geraint Thomas, ainsi que son équipier Richie Porte.

Ce duo d'Ineos complète le podium du classement général à 14 secondes de Soler avant l'étape reine et son arrivée au sommet samedi.

Cette 4e et avant-dernière étape propose six ascensions répertoriées jusqu’à sa conclusion à Thyon 2000 après 161 kilomètres et une montée finale de 20,7 km à 7,6% de pente moyenne. Avant un épilogue dimanche à l’issue d’un contre-la-montre à Fribourg.

Un chrono qui ne sera pas favorable à Soler face aux spécialistes d'Ineos. Mais pour une fois, le grimpeur catalan de 27 ans, à la carrière sinueuse depuis plusieurs années, est le leader unique de Movistar. De quoi permettre au vainqueur de Paris-Nice 2018 de renouer avec ses débuts réussis ? Sûr de lui ou bien libéré de la frustration, il a fêté sa victoire vendredi avec un doigt sur la bouche.