Tour de Romandie: Roglic fait régner sa loi

Primoz Roglic continue d'asseoir sa domination sur le Tour de Romandie: le Slovène, tenant du titre et porteur du maillot jaune depuis la première étape, s'est imposé samedi lors de la 5e étape, confortant sa position de leader.

Il remporte au sprint sa deuxième étape sur ce Tour de Romandie 2019 et se place ainsi favorablement pour réaliser le doublé. Juste avant la dernière étape, il compte 12 secondes d'avance au général sur Rui Costa et 16 sur le Français David Gaudu.

"J'avais été battu ces deux derniers jours, donc je m'étais dit pourquoi ne pas m'imposer aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait", a résumé Roglic, déjà vainqueur cette saison de Tirreno-Adriatico et du Tour des Emirats arabes unis.

L'autre grand favori de la course, Geraint Thomas, qui se place deuxième de l'étape du jour, raccourcie en raison des conditions météorologiques, remonte en quatrième position au général et reste en embuscade à 26 secondes.

- Froid et pluie -

En raison du froid et de possibles chutes de neige, le parcours de ce qui considéré comme l'étape-reine de ce Tour de Romandie a été amputé des deux principaux cols, situés tous deux autour des 1500 mètres, et raccourci à 107,6 km au lieu des 176 initialement prévus. En revanche, l'arrivée au sommet de Torgon (1085 mètres) après une montée de plus de 10 km sur des pentes à 6,8% a été maintenue.

Après une échappée au long cours de plusieurs hommes, les lacets de la dernière ascension ont joué les juges de paix et rebattu les cartes sous une pluie battante. Deux hommes, Daniel Martinez Poveda et Alexis Gougeard, ont néanmoins résisté jusqu'à la flamme des 5 km, avant de voir le peloton fondre sur eux.

Les leaders ont ensuite repris les choses en main, avec une attaque de David Gaudu, puis de Roglic. Mais c'est finalement dans les 200 derniers mètres que tout s'est une nouvelle fois joué au sprint. Et à ce jeu-là, c'est Roglic qui s'est montré le plus véloce, pour prendre le dessus sur Rui Costa et Geraint Thomas.

Malgré tout, le Slovène reste sur ses gardes juste avant le contre-la-montre final à Genève dimanche: 12 secondes d'avance au général sur Geraint Thomas "je ne sais pas si cela sera suffisant. Demain ce sera un peu comme si on repartait de zéro et chacun va se donner à fond. Et on verra bien le résultat à l'arrivée", a déclaré l'ancien sauteur à ski de 29 ans.