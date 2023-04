Tour de Romandie: Vernon s'impose au Sentier et prend le maillot jaune

Le jeune Britannique Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) a remporté mercredi au sprint la première étape du Tour de Romandie entre Crissier et la Vallée de Joux, ravissant à son coéquipier Josef Cerny les commandes du classement général.

Après 170 km d'effort, le sprinteur de 22 ans a coiffé sur la ligne le Belge Thibau Nys, 20 ans, terminant idéalement le travail de ses équipiers et confirmant l'embellie printanière de la Soudal-Quick Step, après le prologue enlevé la veille par Cerny et la victoire de Remco Evenepoel dimanche sur Liège-Bastogne-Liège.

"Revenir en forme est super", s'est réjoui le jeune Britannique, également pistard, qui avait remporté deux étapes l'an dernier sur les Tours de Catalogne et de Slovénie puis avait connu des ennuis de santé.

Conserver son maillot jaune s'annonce difficile jeudi, avec une deuxième étape cumulant 3.200 mètres de dénivelé, "mais si ce n'est pas le cas, nous avons d'autres cartes à jouer dans l'équipe", a-t-il relativisé auprès de la RTS.

Romain Bardet, le leader français de la DSM, est venu chercher une quatrième place très inhabituelle dans un sprint massif, lui qui avait encore mardi les jambes lourdes de Liège-Bastogne-Liège et vise surtout la grande étape de montagne de samedi.

Dans cette épreuve où la victoire finale peut se jouer à une poignée de secondes, le peloton longtemps emmené par Ineos avait laissé partir cinq fugitifs mais ne leur a jamais accordé plus de 2 min 45 d'avance, les reprenant loin de l'arrivée.

Si les trois difficultés du jour - les ascensions de Mauborget et Fontanezier en deuxième catégorie et celle du Mont d'Orzeires, col de troisième catégorie - étaient placées trop tôt pour empêcher un sprint, elles ont néanmoins écrémé les prétendants à la victoire d'étape comme à la victoire finale.

Aux abandons en début d'étape du Britannique Simon Yates (BikeExchange), malade, et du Kazakh Alexey Lutsenko (Astana), positif au Covid-19, se sont ajoutés ceux de Mark Cavendish, largué dans les premiers reliefs, et de Rui Costa, qui avait bouclé le prologue mardi à près de 5 minutes des leaders après avoir cassé son pédalier, alors que Fernando Gaviria a été distancé.

Jeudi, la bataille pour le général devrait s'engager dans les 162,7 km très vallonnés entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, avant le contre-la-montre de vendredi et l'étape reine en montagne samedi entre Sion et Thyon 2000.