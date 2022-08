Tour de Scandinavie: trois à la suite pour Marianne Vos

La Néerlandaise Marianne Vos a remporté sa troisième victoire en autant d'étapes courues dans le Tour de Scandinavie, jeudi en Norvège, confortant sa première place au classement général.

Après un premier succès au Danemark, puis un deuxième en Suède, la triple championne du monde, 35 ans, a cette fois imposé sa loi au sud-est de la Norvège, à l'issue d'une étape longue de 119 kilomètres entre Moss et Sarpsborg.

Vos a dominé la championne du Danemark Cecilie Uttrup Ludwig et la jeune belge Shari Bossuyt au sprint, dans une arrivée en côte taillée pour les puncheuses.

Vendredi, le peloton restera en Norvège et parcourra 200 mètres de plus que jeudi (119,2 km), entre Askim et Mysen, toujours au sud d'Oslo, près de la frontière suédoise.