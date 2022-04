Tour des Alpes: Bouchard remporte la 1re étape avec panache

Le Français Geoffrey Bouchard a remporté lundi la première étape du Tour des Alpes, à Primiero/San Martino di Castrozza (Italie) en résistant avec panache au retour du peloton lancé à ses trousses pour prendre le premier maillot de leader au général.

Bouchard, vainqueur du grand prix de la montagne du dernier Tour d'Italie, a d'abord montré ses qualités de grimpeur pour faire la différence dans les deux principales ascensions du jour (Passo Brocon et Passo Gobbera).

Mais le coureur d'AG2R a aussi dû se transformer en rouleur pour résister non sans mal au retour du peloton lors d'un circuit final beaucoup plus plat concluant cette étape initiale de 160,9 km. Son avance de près de 2 minutes a alors fondu mais le Français a conservé cinq secondes sur la ligne devant le groupe emmené par Pello Bilbao, deuxième, et Romain Bardet, troisième.

Bouchard prend la tête du général de cette course de cinq étapes disputée jusqu'à vendredi de part et d'autre de la frontière entre l'Italie et l'Autriche.