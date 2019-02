Tour des Emirats arabes unis: Tom Dumoulin fait sa rentrée

Le Néerlandais Tom Dumoulin fait sa rentrée dimanche au Tour des Emirats arabes unis, nouvelle course au calendrier World Tour (circuit mondial), issue de la fusion des Tours de Dubaï et d'Abou Dhabi.

L'occasion pour le deuxième des derniers Tour de France et Giro de se jauger face à un plateau relevé après sa préparation hivernale: le Slovène Primoz Roglic, 4e de la Grande Boucle, et l'Italien Vincenzo Nibali retrouvent aussi la compétition dans le Golfe.

Avec un contre-la-montre par équipes pour commencer et deux arrivées au sommet au total en sept étapes, le classement général de ce tout nouveau rendez-vous dans les Emirats arabes unis paraît promis à un coureur de grands Tours. Même si, à ce stade de la saison, les états de forme des uns et des autres diffèrent beaucoup.

A ce jeu, l'inoxydable Valverde, qui a déjà quelques courses dans les jambes, a une carte à jouer. L'an dernier, le champion du monde s'était adjugé le Tour d'Abou Dhabi en l'emportant dans la montée du Jebel Hafeet, une ascension de 10,8 km (6,6% de pente moyenne) qui sera l'un des deux juges de paix de cette première édition du Tour des Emirats.

Après cette première arrivée au sommet lors de la 4e étape, l'autre moment fort sera la montée inédite du Jebel Jais la veille de l'arrivée. Ses 20 kilomètres d'ascension à 5% de moyenne devraient sacrer le vainqueur du classement général.

Et ce ne sera pas Christopher Froome: annoncé au départ, le quadruple vainqueur du Tour de France a dû renoncer, "dégoûté": "J'ai sous-estimé les effets que l'entraînement et la course en altitude pouvaient avoir sur moi aussi tôt dans la saison", a expliqué le Britannique en début de semaine sur Twitter.

Les sprinteurs devraient se partager les autres étapes avec une belle bataille en perspective entre l'Italien Elia Viviani et le Colombien Fernando Gaviria qui comptent déjà deux victoires chacun cette saison. Même si l'Australien Caleb Ewan et le colosse allemand Marcel Kittel se mêleront aussi à la lutte.

Le parcours:

Dimanche:

1re étape : Al Hudayriat Island - Al Hudayriat Island 16 km (contre-la-montre par équipes)

Lundi:

2e étape : Yas Island - Abou Dhabi, 184 km

Mardi:

3e étape : Al Ain - Jebel Hafeet, 179 km

Mercredi

4e étape : Palm Jumeirah - Hatta Dam, 197 km

Jeudi:

5e étape : Sharjah - Khor Fakkan, 181 km

Vendredi:

6e étape : Ajman - Jebel Jais, 180 km

Samedi:

7e étape : Dubaï - Dubaï, 145 km