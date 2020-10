Tour des Flandres: fractures au poignet droit pour Alaphilippe, opéré lundi

Le champion du monde Julian Alaphilippe souffre de fractures au poignet droit, a annoncé dimanche son équipe, après la chute du Français dans le Tour des Flandres, où il a percuté une moto d'un commissaire de course.

"Julian Alaphilippe a percuté une moto et a dû abandonner la course. Le champion du monde a été transporté à l'hôpital de Renaix, où les radiographies ont montré des fractures des métacarpes 2 et 4 de sa main droite", précise Deceuninck dans un communiqué, précisant qu'il "sera opéré lundi à l'hôpital d'Herentals".

Alors qu'il était isolé à l'avant avec le futur vainqueur Mathieu van der Poel et son dauphin Wout van Aert, le puncheur français est passé par-dessus son vélo, retombant lourdement sur le dos, après avoir heurté une moto de l'organisation à 35 kilomètres de l'arrivée.

Pour son premier Tour des Flandres, sa dernière course de la saison, le porteur du maillot arc-en-ciel est resté longuement à terre, soigné par une équipe médicale, et paraissait souffrir du bras droit.

Il était passé à l'offensive quatre kilomètres plus tôt, suivi par le champion des Pays-Bas Mathieu van der Poel et ensuite rejoint par le Belge Wout van Aert, vainqueur de Milan-San Remo.

La moto, dont le trio suivait le sillage, a décéléré dans une ligne droite. Van der Poel l'a évitée au dernier moment mais Alaphilippe ne l'a pas vue suffisamment tôt et n'a pu éviter la collision.

"J'ai été un peu surpris par la deuxième moto, elle allait de gauche à droite pour s'abriter du vent. Elle allait aussi à vitesse réduite. Je pense qu'Alaphilippe l'a vue trop tard, l'a touchée avec son guidon et a chuté assez gravement", a livré van der Poel en conférence de presse.

L'équipe de Patrick Lefevere a confirmé que cet accident signait la fin de saison de son leader, dont le Ronde était déjà la dernière course au calendrier.

Un exercice bouclé par Alaf avec trois victoires: le championnat du monde à Imola, une étape du Tour de France (agrémentée de trois jours en jaune) et la Flèche Brabançonne.

Sans compter les accessit: une deuxième place dans Milan-San Remo, presque le même résultat dans Liège-Bastogne-Liège où il a finalement été déclassé à la 5e place après un écart et donc au minima un podium qui lui tendait les bras dans le Tour des Flandres sans sa grave chute.